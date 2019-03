Willem II heeft zich zaterdag wat lucht verschaft in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De bekerfinalist was in eigen te sterk voor De Graafschap, dat met 3-2 werd verslagen.

In de openingsfase zette Borussia Dortmund-huurling Alexander Isak de thuisploeg op het juiste spoor door twee keer te scoren. Nog in de eerste helft tekende Bart Straalman voor de aansluitingstreffer.

Na rust leek de buit binnen voor Willem II door een doelpunt van Fernando Lewis, maar met nog twintig minuten te gaan werd het weer spannend toen Youssef El Jebli een penalty benutte. Daar bleef het echter bij.

Door de zwaarbevochten zege stijgt het Willem II van trainer Adrie Koster naar de elfde plek in de Eredivisie. Met 31 punten uit 25 speelrondes is de voorsprong op nummer zestien FC Emmen, dat zondag nog speelt, zeven punten.

Voor De Graafschap blijven de zorgen groot. De Doetinchemmers bezetten plek zeventien met 22 punten en houden alleen NAC Breda (zeventien punten) onder zich.

Doelpuntenmaker Alexander Isak in duel met Azor Matusiwa van De Graafschap. (Foto: ProShots)

Isak maakte vierde en vijfde Willem II-goal

Vanaf de eerste minuut kreeg het publiek in het Koning Willem II Stadion een leuke wedstrijd te zien. De thuisploeg domineerde en dat resulteerde binnen een kwartier in de 1-0 van Isak, die met geluk een inzet van Vangelis Pavlidis van richting veranderde.

Zo'n tien minuten later was het opnieuw raak voor de negentienjarige Zweed, toen hij goed doorjoeg en De Graafschap-doelman Nigel Bertrams met een bekeken balletje passeerde. Het was Isaks vijfde doelpunt in acht duels voor Willem II.

De ploeg van Koster ging op zoek naar meer, maar in de 33e minuut werd het plots 2-1 toen verdediger Straalman namens De Graafschap raak kopte bij een hoekschop.

Na rust golfde het spel meer op en neer. Het was opnieuw Willem II dat als eerste scoorde, toen Lewis de verre hoek vond. De spanning bleef, want niet veel later schoot El Jebli raak uit een strafschop, maar in de laatste twintig minuten was het vooral de thuisploeg die aanspraak maakte op nog een treffer. Het bleef evenwel bij 3-2.

