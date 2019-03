PSV heeft zaterdag geen averij opgelopen in de strijd om de titel in de Eredivisie. De koploper won in een kwalitatief matige wedstrijd in eigen huis met 2-0 van hekkensluiter NAC Breda.

PSV stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een doelpunt in de vierde minuut van Luuk de Jong en liep na rust uit naar 2-0 dankzij een treffer in de 71e minuut van invaller Donyell Malen.

Door de zege vergrootte PSV het gat met naaste achtervolger Ajax tot acht punten, maar die hebben nog wel twee thuisduels in te halen. Zondag is Fortuna Sittard de tegenstander en woensdag komt PEC Zwolle naar de Johan Cruijff ArenA.

Door de 2-0 tegen NAC maakte PSV tevens het verschil met Ajax ongedaan in doelsaldo. De Eindhovenaren hebben nu eveneens +62, maar de Amsterdammers kunnen tegen Fortuna en PEC dus weer uitlopen.

NAC stevent af op directe degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. De Bredanaars hebben vijf punten achterstand op de nummer zeventien De Graafschap, dat later op de avond uit tegen Willem II speelt.

Luuk de Jong was verantwoordelijk voor de 1-0. (Foto: ProShots)

PSV kent droomstart tegen NAC

PSV kende door het razendsnelle doelpunt van De Jong een droomstart tegen NAC. De spits kroop uit de rug van de niet alerte Erik Palmer-Brown en werd bij de eerste paal over de grond op maat bediend door basisdebutant Cody Gakpo.

De vroege 1-0 leek daarna echter voor wat gemakzuchtigheid bij PSV te zorgen. De thuisclub speelde de bal tot ergernis van het publiek in een veel te traag tempo rond, waardoor NAC er niet voor hoefde te vrezen overlopen te worden.

Desondanks kreeg PSV in de eerste helft nog twee goede kansen. Eerst zag Gakpo zijn schot gekeerd worden door Benjamin van Leer en trof Angeliño in de rebound de lat en vervolgens schoot De Jong na een steekbal van Mohammed Ihattaren wild over.

Donyell Malen nam de 2-0 voor zijn rekening. (Foto: ProShots)

PSV vliegt ook in tweede helft sterk uit startblokken

PSV kwam in de tweede helft eveneens sterk uit de startblokken. Dat leek opnieuw te resulteren in een razendsnel doelpunt, maar dit keer werd de rake kopbal van De Jong door de VAR afgekeurd omdat Gakpo eerder in de aanval buitenspel stond.

NAC mocht daardoor hoop blijven houden op een stunt. De bezoekers waren zelfs één keer heel dicht bij de gelijkmaker, ware het niet dat Mitchell te Vrede net niet zijn voet kon zetten tegen een kopbal van Menno Koch.

PSV drukte pas in de slotfase het gaspedaal weer wat steviger in en dat leverde ook gelijk de beslissing op. Malen schoot de bal na goed voorbereidend werk van Denzel Dumfries koelbloedig in de verre hoek.

Na de 2-0 leek PSV bevrijd en leek de 3-0 er ook nog in te zitten, maar Steven Bergwijn had de pech dat zijn poging op de bovenkant van de lat belandde.