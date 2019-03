Dankzij Michel Vlap en Sam Lammers heeft sc Heerenveen zaterdag drie punten overgehouden aan het uitduel met ADO Den Haag: 2-3. Eerder op de avond boekte VVV-Venlo een zwaarbevochten 1-0-zege op Excelsior.

Vlap maakte bij ADO-Heerenveen zowel de 0-1 (assist Lammers) als 1-2. Vooral het tweede doelpunt was fraai; uit een vrije trap vond de middenvelder de kruising, waarmee hij voor zijn veertiende seizoenstreffer zorgde.

Na iets meer dan een uur was ADO op gelijke hoogte gekomen dankzij Tomás Necid. De spits kopte van dichtbij raak. In de extra tijd maakte Lammers er 1-3 van - eveneens zijn veertiende goal - en tekende Nasser El Khayati uit een strafschop nog voor 2-3, maar dat was voor de statistieken.

In het begin van de wedstrijd waren de beste kansen nog voor ADO, waarbij vooral Necid dreigend was. Aan de andere kant waren doelpuntenmakers Vlap en Lammers de hele wedstrijd het gevaarlijkst in het vermakelijke duel.

Door de overwinning blijft Heerenveen uit de problemen. De ploeg van coach Jan Olde Riekerink is de nummer acht met 33 punten. Met 28 punten uit 25 duels moeten ADO en trainer Alfons Groenendijk zich als nummer twaalf meer zorgen maken.

Heerenveen neemt het volgende week in het eigen Abe Lenstra Stadion op tegen laagvlieger De Graafschap. ADO reist naar het noorden voor een confrontatie met FC Groningen.

Tomás Necid zorgde met een kopbal voor de gelijkmaker bij ADO Den Haag-sc Heerenveen. (Foto: ProShots)

Opoku bezorgt VVV belangrijke zege

Johnatan Opoku zorgde bij VVV-Excelsior op slag van rust voor het winnende doelpunt met een kopbal in de verre hoek. Tot dat moment hadden beide ploegen één echt grote kans gehad: Marcus Edwards namens Excelsior en Opoku namens VVV.

Na de wat teleurstellende eerste helft leverde ook de tweede helft weinig echte hoogtepunten op, al drong Excelsior wel aan. Invaller Elías Már Ómarsson stuitte bij de grootste kans namens de bezoekers op de sterk keepende Lars Unnerstall.

VVV, dat vijf van de laatste zes duels had verloren en trainer Maurice Steijn door ziekte moest missen, komt door de negende overwinning van het seizoen op 32 punten en staat daarmee op een veilige negende plek.

Het Excelsior van coach Adrie Poldervaart moet zich meer zorgen maken. Na 25 wedstrijden staat de teller op 26 punten, waarmee het gat met nummer zestien FC Emmen - dat zondag Heracles Almelo treft - slechts twee punten is.

In de volgende Eredivisie-speelronde wacht VVV een thuisduel met koploper PSV. Excelsior speelt thuis tegen concurrent PEC Zwolle.

De spelers van VVV-Venlo vieren de thuisoverwinning op Excelsior met de supporters. (Foto: ProShots)

