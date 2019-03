Premier League-koploper Manchester City heeft zaterdag de druk bij nummer twee Liverpool gelegd. De ploeg van Josep Guardiola won door een hattrick van Raheem Sterling met 3-1 van Watford. Tottenham Hotspur verloor bij Southampton (2-1).

In de eerste helft frustreerde Watford het spel van Manchester City voldoende om het op 0-0 te houden, maar in het eerste kwartier na rust brak de thuisploeg de wedstrijd volledig open. In de 46e minuut maakte Sterling de openingstreffer, al was dat wel een discutabele goal.

De grensrechter stak zijn vlak omhoog voor buitenspel van de Engelse aanvaller, maar na lang overleg keurde scheidsrechter Paul Tierney het doelpunt goed. Sterling stond wel degelijk in buitenspelpositie na een slim passje van Sergio Agüero, maar het was vervolgens Daryl Janmaat die de bal als eerste raakte. Via de Nederlander en Sterling verdween de bal in het doel.

De buitenspeler maakte vlak na de aftrap ook de 2-0 en deze keer was er geen discussie over de geldigheid van het doelpunt. Sterling tikte van dichtbij binnen bij de tweede paal na een goede voorzet van Riyad Mahrez.

In de 59e minuut voltooide Sterling zijn razendsnelle hattrick. De oud-speler van Liverpool vertrok na een fraaie steekpass van David Silva uit de rug van Janmaat en maakte zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen: 3-0.

Watford, met op de voorgrond Daryl Janmaat, protesteert bij arbiter Paul Tierney na de 1-0. (Foto: ProShots)

City vier punten voor Liverpool

De matchwinner werd vervolgens gewisseld met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League dinsdag tegen Schalke 04, waarna Watford nog wat terugdeed.

Troy Deeney kopte door op Gerard Deulofeu, die pas zeventien seconden in het veld stond toen hij raak schoot (3-1).

Verder kwamen de bezoekers niet, waardoor Manchester City (74) vier punten los staat van Liverpool (70). De nummer twee van de Premier League speelt zondag nog wel thuis tegen Burnley (aftrap: 13.00 uur Nederlandse tijd).

Manchester City boekte zijn 24e zege van het seizoen. (Foto: ProShots)

'Spurs' verspelen voorsprong na rust

Door een goal van Harry Kane - zijn zeventiende van het seizoen - leek er niets aan de hand voor Tottenham Hotspur op bezoek bij Southampton, maar in de tweede helft zetten Yann Valery en James Ward-Prowse (prachtige vrije trap) de wedstrijd op zijn kop.

In de voorgaande vier Premier League-speelrondes verloren de 'Spurs' al bij Burnley (2-1) en Chelsea (2-0). Het thuisduel met rivaal Arsenal leverde een week geleden eveneens geen overwinning op: 1-1.

De kans op het eerste kampioenschap sinds 1961 was al klein voor Tottenham, maar lijkt nu helemaal verkeken. Met 61 punten is het gat naar Manchester City en Liverpool groot.

Ook moeten de 'Spurs' vrezen voor het verspelen van plaats drie. Manchester United kan zondag in punten gelijkkomen en Arsenal nadert bij winst tot één punt. De eerste vier plaatsen zich voor de Champions League.

Tottenham bereikte eerder deze week wel de kwartfinales van dat toernooi. Borussia Dortmund werd met 0-1 verslagen nadat het heenduel al in 3-0 was geëindigd.

Gedesillusioneerde spelers van Tottenham Hotspur na het tweede tegendoelpunt in Southampton. (Foto: ProShots)

Pröpper en Locadia winnen met Brighton

Onder in de Premier League boekten oud-PSV'ers Davy Pröpper en Jürgen Locadia met Brighton & Hove Albion een belangrijke zege op Crystal Palace: 1-2. Fransman Anthony Knockaert maakte in de tweede helft het winnende doelpunt.

Pröpper deed de hele wedstrijd mee bij Brighton, dat nu veertiende staat met 33 punten. Locadia viel in de laatste minuut in. Bij Palace, dat evenveel punten heeft, stond Patrick van Aanholt negentig minuten in het veld.

De situatie voor Ryan Babel en Fulham werd er door een 3-1-nederlaag bij Leicester City niet rooskleuriger op. 'The Cottagers' bezetten de voorlaatste plaats en geven al elf punten toe op nummer achttien Cardiff City, dat West Ham United met 2-0 versloeg.

Voor Nathan Aké en Bournemouth zijn er weinig zorgen. De club zette hekkensluiter Huddersfield Town, waar Juninho Bacuna als rechtsback speelde, met 0-2 opzij en staat keurig in de middenmoot.

Newcastle United kwam tegen Everton terug van een 0-2-achterstand en won met 3-2. Ayoze Pérez maakte de 2-2 én de winnende treffer, waardoor 'The Magpies' 31 punten hebben en naar de vijftiende plek klimmen.

Ontlading bij de spelers van Newcastle United, die een 0-2-achterstand ombogen tegen Everton. (Foto: ProShots)

