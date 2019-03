TOP Oss-trainer Klaas Wels denkt dat de ongeregeldheden vrijdagavond in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie mede te wijten zijn aan het gedrag van doelman Joël Drommel.

De keeper van FC Twente vierde in de 86e minuut uitbundig de 0-2 van ploeggenoot Xandro Schenk. Bijna direct daarna kwam een aantal TOP-supporters van de tribune af richting het veld en moest het duel tijdelijk gestaakt worden. Pas toen de rust was teruggekeerd kon scheidsrechter Allard Lindhout de laatste drie minuten laten uitspelen.

Wels baalde van het gedrag van de eigen fans, maar gaf ook Drommel een veeg uit de pan. "FC Twente maakt de 0-2 en daar wordt om gejuicht. Dat is begrijpelijk, maar daarbij wordt ook het publiek uitgedaagd", zei de trainer van de Brabantse club bij FOX Sports.

"Je moet niet uitdagen om het uitdagen. Natuurlijk mag je juichen, maar je moet niet provoceren. Drommel gooit een handdoek in de richting van de supporters achter het doel en dat lijkt me niet het verstandigste om te doen. Al moeten de supporters gewoon op de tribune blijven zitten."

'Laat me de kaas niet van het brood eten'

Drommel gaf toe gejuicht te hebben richting het publiek, maar vond niet dat hij daarmee bewust olie op het vuur had gegooid. "Als we scoren ren ik vaak naar de middellijn om het doelpunt te vieren. Op de terugweg naar de goal werd er van alles naar me geroepen en gegooid en kreeg ik een bierdouche over me heen", blikte hij terug bij Tubantia.

"De fans van TOP gooiden sowieso al de gehele tweede helft bier naar me en dat deden ze op dat moment weer. Bij de 0-2 had ik wel een juichmoment voor mezelf. Ja, ook even richting dat vak. Ik laat me de kaas niet van het brood eten."

FC Twente pakte dankzij de 0-2-zege in Oss de derde periode in de Eerste Divisie en is in ieder geval verzekerd van deelname aan de play-offs. De Tukkers lijken echter af te stevenen op het kampioenschap en daarmee directe promotie naar de Eredivisie. De voorsprong op nummer twee Go Ahead Eagles bedraagt na 28 speelronden al tien punten.

