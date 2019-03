Voetbalsters met een contract bij Adidas krijgen dezelfde bonus als ze het WK winnen als hun mannelijke collega's. Het Duitse sportmerk wil daarmee bijdragen aan emancipatie van vrouwelijke atleten.

"We geloven erin dat we de nieuwe generatie vrouwelijke atleten kunnen inspireren en stimuleren door barrières weg te nemen", zegt Adidas-topman Eric Liedtke vrijdag op Internationale Vrouwendag in een verklaring.

"Vandaag maken we bekend dat de Adidas-atleten die deze zomer het WK winnen dezelfde bonus krijgen als hun mannelijke collega's."

Het is niet bekend hoe hoog de bonus is die Adidas uitkeert aan mannelijke voetballers die wereldkampioen worden. Oranje-spits Vivianne Miedema is een van de vrouwelijke speelsters die bij Adidas onder contract staat.

Amerikaanse vrouwen slepen bond voor de rechter

De boodschap van Adidas kwam op dezelfde dag als het bericht van de Amerikaanse vrouwenploeg die de nationale bond US Soccer voor de rechter sleept om gelijke betaling en gelijke werkomstandigheden af te dwingen.

De Amerikaanse voetbalsters zijn regerend én drievoudig wereldkampioen en wonnen vier keer goud op de Olympische Spelen. De finale van het WK in 2015 werd op televisie bekeken door 23 miljoen mensen, een record voor een voetbalduel in de Verenigde Staten.

Het WK in Frankrijk begint op 7 juni en de finale is precies een maand later.