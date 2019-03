FC Utrecht en FC Groningen hebben vrijdag in een teleurstellend duel in Stadion Galgenwaard met 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen handhaven zich daardoor in de subtop van de Eredivisie.

FC Utrecht is in 2019 nog altijd zonder thuisoverwinning. De ploeg van Dick Advocaat slaagde er eerder niet in om te winnen van Willem II (0-1), PSV (2-2) en Excelsior (1-1).

De Domstedelingen zijn door het gelijkspel nog altijd de nummer zes, maar kunnen nog gepasseerd worden door Heracles Almelo, dat zondag op bezoek gaat bij FC Emmen.

FC Groningen bleef door het gelijkspel de nummer acht, maar kan nog achterhaald worden door sc Heerenveen, dat zaterdag op bezoek gaat bij ADO Den Haag.

De ploeg van de begin dit seizoen hevig bekritiseerde Danny Buijs presteert zeer sterk na de winterstop met vijf zeges in acht wedstrijden en alleen een nederlaag tegen PSV.

Scheidsrechter Björn Kuipers geeft geel aan FC Utrecht-aanvoerder Willem Janssen. (Foto: ProShots)

Nauwelijks kansen voor beide ploegen

De hoogtepunten waren schaars bij FC Utrecht-FC Groningen. Dat was vooral voor rust het geval. Sander van de Streek was nog wel twee keer dreigend voor de thuisclub en datzelfde gold voor Mimoun Mahi en Thomas Bruns voor de bezoekers.

De eerste grote kans was er pas halverwege de tweede helft en kwam op naam van Groninger Deyovaisio Zeefuik. De verdediger schoot na mistasten van de Utrechtse defensie van dichtbij, weliswaar vanuit een lastige hoek, over.

Toch was het FC Utrecht dat het meeste aanspraak op de zege mocht maken. Invaller Othman Boussaid schoot van afstand een meter of twee naast en Michiel Kramer kopte even later via de vingertoppen van Sergio Padt over.

In de slotfase moest FC Utrecht-doelman David Jensen nog een vrije trap van Ajdin Hrustic uit zijn doel boksen en pakte FC Groningen-keeper Padt een inzet van Gyrano Kerk. Daardoor moesten beide teams zich tevreden stellen met een punt.

Dick Advocaat wist in 2019 nog geen thuiszege te boeken met FC Utrecht. (Foto: ProShots)

