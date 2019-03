Tottenham Hotspur hoopt begin april zijn eerste thuiswedstrijd te spelen in het nieuwe stadion. De ingebruikname moest door zorgen over de veiligheid van de constructie van het Tottenham Hotspur Stadium enkele maanden worden uitgesteld.

De Londenaren moeten nog wel een veiligheidscertificaat krijgen. Er worden daarom op 24 en 30 maart twee testwedstrijden gespeeld in het nieuwe stadion.

Het is bovendien afhankelijk van Brighton & Hove Albion wanneer Tottenham Haotpsur precies de openingswedstrijd kan afwerken.

Als Brighton & Hove Albion volgende week in de kwartfinales van de FA Cup wint van Millwall, dan speelt Tottenham Hotspur op 3 april in de competitie thuis tegen Crystal Palace.

Maar als Brighton & Hove Albion zich niet weet te plaatsen voor de halve finales, dan is die ploeg in het weekend van 6 en 7 april de eerste tegenstander van Tottenham Hotspur in het nieuwe onderkomen.

Tottenham Hotspur zal in april ook de thuiswedstrijd in de kwartfinales van de Champions League spelen in het nieuwe stadion. De ploeg van manager Mauricio Pochettino bereikte dinsdag ten koste van Borussia Dortmund de laatste acht.

Twee testwedstrijden moeten veiligheid aantonen

Op 24 en 30 maart moet tijdens de testwedstrijden blijken of het stadion veilig is. Pas daarna wordt door de lokale overheid het sein eventueel op groen gegeven.

Eerst neemt Tottenham Hotspur onder 18 het voor 30.000 toeschouwers op tegen de leeftijdsgenoten van Southampton en daarna twee teams van oud-spelers van Tottenham Hotspur voor 45.000 toeschouwers.

De totale capaciteit van het Tottenham Hotspur Stadium bedraagt 62.062. De nieuwbouw begon in 2015 en de geschatte bouwkosten worden geschat op 400 tot 460 miljoen euro.

Het stadion werd pal naast het oude White Hart Lane gebouwd, dat tot en met het seizoen 2016/2017 bespeelbaar bleef, waarna Tottenham Hotspur voor zijn thuiswedstrijden uitweek naar Wembley.

Aanvankelijk zou het stadion in september vorig jaar geopend worden, maar bij een testwedstrijd waren er zorgen over de veiligheid, waarna de opening meerdere malen moest worden uitgesteld.

