Liverpool-manager Jürgen Klopp hoopt ook op de vroege zondagmiddag op de steun van de fanatieke eigen supporters. 'The Reds' spelen op die dag al om 12.00 uur Engelse tijd (13.00 uur in Nederland) thuis tegen Burnley.

"Ik heb het al vaker gezegd, maar onze fans zijn erg belangrijk. Hopelijk kunnen ze ook om 12.00 uur voor een goede sfeer zorgen", zegt Klopp vrijdag op de website van de club.

"Ik wil daarom alle fans adviseren zaterdag om 22.00 uur te gaan slapen en niets te drinken. Dan kunnen ze zondag alles geven van de eerste tot de laatste seconde", grapt hij.

Liverpool presteert statistisch gezien minder goed bij wedstrijden die vroeg in de middag beginnen, maar Klopp haalt daar zijn schouders over op.

"Ik krijg daar voor elke vroege wedstrijd vragen over. Ik hoopte dat het zou stoppen, want recentelijk hebben we wél goed gepresteerd op dit tijdstip", vertelt hij.

Liverpool won in de laatste zes competitiewedstrijden slechts twee keer en vier keer gelijk, waardoor het de koppositie verloor aan Manchester City, dat na 29 speelrondes één punt meer heeft.

Klopp blij met lange trainingsweek

Klopp maakt zich geen grote zorgen over de mindere vorm van Liverpool. Hij beweert zelfs dat zijn ploeg zich in een positie bevindt waar het graag in zit.

We willen tot het einde van het seizoen strijden om het kampioenschap en we zijn nog volop in de titelrace. We moeten positief en optimistisch blijven en de uitdaging aan gaan", laat hij weten.

Liverpool kon deze week sinds lange tijd weer eens elke dag trainen, omdat het pas volgende week de return op eigen veld tegen Bayern München speelt in de achtste finales van de Champions League en dus geen dubbel programma had.

"We hebben een goede en lange trainingsweek achter de rug en dat beviel me goed. Als je midweeks speelt, dan ben je op de training alleen maar aan het herstellen en doe je wat kleine tactische dingen", aldus Klopp.

"Nu konden we echt geconcentreerd werken aan de dingen die we willen verbeteren. Dat waren wel een aantal zaken. Het belangrijkste moment van de week komt eraan, we moeten klaar zijn voor de wedstrijd tegen Burnley."

