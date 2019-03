David Neres maakt zijn debuut in de selectie van Brazilië. Bondscoach Tite heeft de aanvaller van Ajax vrijdag opgeroepen als vervanger van Real Madrid-speler Vinícius Júnior voor de oefenwedstrijden tegen Panama en Tsjechië.

Neres kwam tot dusver alleen uit voor de nationale jeugdelftallen. Hij droeg in februari 2017 voor het laatst het Braziliaanse shirt, toen hij met het Onder 20-elftal actief was op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

De behendige dribbelaar treedt in de voetsporen van Afonso Alves. De voormalig spits van sc Heerenveen was in 2007 de laatste speler uit de Eredivisie die werd geselecteerd voor Brazilië.

Vinícius Júnior raakte afgelopen dinsdag zwaar geblesseerd in de return tussen Real Madrid en Ajax (1-4) in de achtste finales van de Champions League.

De rappe aanvaller liep bij een duel met Noussair Mazraoui een scheur in de enkelband van zijn rechtervoet op en is naar verwachting zo'n twee maanden uitgeschakeld.

Neres maakte in Estadio Santiago Bernabéu een sterke indruk. Hij was al vroeg in de wedstrijd na uitstekend voorbereidend werk van Dusan Tadic verantwoordelijk voor de 0-2.

Neres maakte in januari 2017 overstap naar Ajax

Neres doorliep de jeugdopleiding van São Paulo en maakte in januari 2017 de overstap naar Ajax, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2022.

Het 22-jarige talent was in de winterstop dicht bij een vertrek bij Ajax. De Amsterdammers zeiden uiteindelijk echter 'nee' tegen een bod van meer dan 40 miljoen euro van het Chinese Guangzhou Evergrande.

Neres is dit seizoen lang niet altijd verzekerd van een basisplaats bij Ajax. Trainer Erik ten Hag kiest regelmatig voor een aanval met Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en Dusan Tadic.

De linkspoot speelde vooralsnog 86 officiële wedstrijden voor Ajax. Hij maakte daarin 23 doelpunten en leverde bovendien 30 assists. Hij werd vorig seizoen clubtopscorer met 14 doelpunten in de Eredivisie.

Brazilië speelt op 23 maart in Porto tegen Panama en op 26 maart in Praag tegen Tsjechië. De 'Seleção' bereidt zich voor op de Copa América komende zomer in eigen land. De Brazilianen treffen daarop in de groepsfase Bolivia, Venezuela en Peru.