De voetbalsters van de Amerikaanse nationale ploeg hebben vrijdag de nationale bond US Soccer aangeklaagd omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen. Ze eisen gelijke betalingen en werkomstandigheden als de mannen.

28 speelsters van de regerend wereldkampioen hebben de aanklacht ingediend op Nationale Vrouwendag bij een rechtbank in Los Angeles. De vrouwen spreken daarbij van "geïnstitutionaliseerde discriminatie op basis van geslacht".

De onvrede bij de Amerikaanse ploeg speelt al langer. In 2016 dienden vijf speelsters een klacht in bij de commissie voor gelijke behandeling (EEOC). Dat leverde geen oplossing op waar zij tevreden over waren.

In aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro dreigden de speelsters nog met een staking wegens de ongelijke behandeling. Kort voor het toernooi bereikten ze een akkoord over een hoger salaris.

De speelsters vinden niet alleen dat ze te weinig betaald krijgen ten opzichte van hun mannelijke collega's. Ze zijn daarnaast ontevreden over het verschil in trainingsomstandigheden, medische begeleiding, niveau van coaching en de reisomstandigheden.

Ada Hegerberg. (Foto: ANP)

Verenigde Staten niet enige land waar kwestie speelt

De Verenigde Staten is niet het enige land waar voetbalsters ontevreden zijn met hun salaris en werkomstandigheden. De Noorse wereldvoetbalster van het jaar Ada Hegerberg weigert al anderhalf jaar voor de nationale ploeg uit te komen "vanwege een gebrek aan respect voor vrouwelijke speelsters".

Denemarken staakte twee jaar geleden bij een EK-kwalificatiewedstrijd uit onvrede over betalingen. De Oranjevrouwen bereikten in december 2017 na moeizame onderhandelingen met de KNVB een akkoord over hogere vergoedingen. Die overeenkomst loopt tot en met het komende WK in Frankrijk.

De Amerikaanse vrouwenploeg werd drie keer wereldkampioen en won viermaal olympisch goud en zijn daarmee veel succesvoller dan hun mannelijke collega's. Zij kwamen niet verder dan een derde plek op het eerste WK in 1930 en na de Tweede Wereldoorlog is een plek in de kwartfinale op het WK van 2002 de beste prestatie.

De Amerikaanse vrouwenploeg bereidt zich voor op het WK van komende zomer in Frankrijk. De titelverdediger en nummer één van de FIFA-ranking neemt het in de groepsfase op tegen Thailand, Chili en Zweden.