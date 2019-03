De Premier League heeft vrijdag in navolging van de Europese voetbalbond UEFA een onderzoek ingesteld naar Manchester City. Zij bekijken ook of de Engelse topclub schuldig is aan het omzeilen van de Financial Fair Play-regels.

Het Duitse magazine Der Spiegel publiceerde eind vorig jaar aan de hand van klokkenluidersplatform Football Leaks gelekte documenten over de financiën van City.

Er zou bij de 'Citizens' intern onder meer besproken zijn hoe een tekort op de begroting kon worden weggewerkt, terwijl er volgens regels van de UEFA een club niet meer mag uitgeven dan er binnenkomt.

Een clubeigenaar mag schulden niet onbeperkt wegwerken met eigen geld en volgens Der Spiegel deed City-eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan dat juist wel, maar werden die bijdragen aangekleed als (nieuwe) sponsordeals.

Het is niet de eerste keer dat City in aanraking komt met de UEFA over de Financial Fair Play-regels. De club trof in 2014 al eens een schikking met een boete van 56 miljoen euro voor het overtreden van die regels.

Manchester City-manager Josep Guardiola. (Foto: ANP)

'We zijn open'

City-manager Josep Guardiola maakte zich eerder op vrijdag tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd in eigen huis tegen Watford weinig zorgen over het onderzoek van de UEFA.

"De club heeft volgens mij gisteren een statement naar buiten gebracht. Daar staat alles in. Ik kan daar verder weinig aan toevoegen", zei hij.

"Wij zijn open. Ik hoop dat ze het zo snel mogelijk kunnen afronden. Ik vertrouw de club heel erg in wat ze hebben gedaan, omdat ik weet hoe ze zijn. Nogmaals, ik hoop dat alles zo snel mogelijk wordt opgelost."

City, dat sinds 2008 in handen van Al Nahyan is, jaagt op de vierde titel in zeven jaar in de Premier League. De blauw-witte formatie heeft na 29 speelrondes als koploper een punt voorsprong op naaste achtervolger Liverpool.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League