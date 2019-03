De wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdag een verzoek van Chelsea afgewezen om het transferverbod een jaar op te schuiven. De Engelse topclub lijkt daardoor naar het internationale sporttribunaal CAS te stappen.

Chelsea werd vorige maand door de FIFA bestraft voor het overtreden van de regels wat betreft het contracteren van spelers onder de achttien jaar.

'The Blues' mogen in de komende zomerse transferperiode én in januari 2020 geen aankopen doen, met uitzondering van de vrouwen- en zaalvoetbalteams, maar het is wel toegestaan om spelers te verkopen.

Chelsea is volgens de FIFA in de fout gegaan bij de registratie van 29 minderjarige spelers, onder wie naar verluidt oud-Ajacied en Vitessenaar Bertrand Traoré.

De FIFA deed jarenlang onderzoek naar het handelen van de club, die onder meer jeugdspelers voor een te lange periode zou hebben vastgelegd.

Chelsea ging gelijk in beroep tegen de straf

Chelsea ging gelijk na de uitspraak van de FIFA in beroep tegen de straf en daardoor was het de vraag of het transferverbod zou worden opgeschort, waardoor de club komende transferperiode toch spelers zou kunnen kopen.

De huidige nummer zes van de Premier League kan nu alleen nog bij het CAS ervoor zorgen dat het transferverbod in ieder geval komende zomer wordt ontlopen.

Het is niet de eerste keer dat een Europese topclub voor een bepaalde periode geen spelers mag aantrekken vanwege gemaakte fouten bij het registreren van jeugdspelers.

In Spanje kregen Real Madrid, Atlético Madrid (beide in 2016) en FC Barcelona (2014) al eens een transferverbod opgelegd. Volgens Chelsea kregen die clubs wel een uitstel van hun straf hangende het beroep.

"We zijn dan ook verbijsterd door het besluit van de FIFA", schrijft Chelsea vrijdag in een verklaring. "We hebben het gevoel dat we niet gelijk behandeld worden in vergelijking met andere Europese clubs."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League