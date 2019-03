Claudio Ranieri heeft na zijn snelle ontslag bij Fulham niet lang zonder baan gezeten. De 67-jarige trainer is vrijdag aangesteld bij AS Roma, de club van Justin Kluivert en Rick Karsdorp.

Ranieri tekent tot het einde van het seizoen. Hij is in de Italiaanse hoofdstad de opvolger van Eusebio Di Francesco, die donderdag na ruim anderhalf jaar ontslagen werd. AS Roma werd een dag eerder uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League door een 3-1-nederlaag tegen FC Porto.

"We zijn heel blij dat Claudio Ranieri terugkeert bij de club", zegt eigenaar James Pallotta op de site van Roma. "We hebben nog één doel over dit seizoen en dat is om zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie en plaatsing voor de Champions League veilig te stellen. Daarvoor hadden we een coach nodig die de club kent en de spelers kan motiveren."

Di Francesco presteerde dit seizoen zeer wisselvallig met Roma. De drievoudig landskampioen bezet na 26 speelrondes slechts de vijfde plaats in de Serie A.

Ranieri moest zelf vorige week al na drie maanden vertrekken bij Fulham, de huidige nummer negentien van de Premier League.

Ranieri kon lokroep niet weerstaan

De oud-trainer van onder meer Napoli, Chelsea, Valencia, Parma, Juventus, Internazionale, AS Monaco en Leicester City is een geboren en getogen Romein en begon zijn spelerscarrière in 1973 bij AS Roma. Tussen september 2009 en februari 2011 was hij al eens trainer van de 'Giallorossi'.

In het seizoen 2009/2010 stond Roma enige tijd bovenaan in de Serie A, maar de club eindigde als tweede op twee punten van het Internazionale van José Mourinho. De ploeg van Ranieri verloor bovendien de bekerfinale van Inter (1-0). Een seizoen later kreeg de trainer ruzie met clubicoon Francesco Totti en nam hij in februari 2011 ontslag na een reeks slechte resultaten.

Totti is nu directeur bij Roma en blij met de terugkeer van Ranieri. "Claudio komt uit Rome, is fan van de club en bovenal een van de meest ervaren trainers in het voetbal. We hebben nu een veilige optie nodig die ons terug kan leiden naar de top vier."

Ranieri: "Ik ben dolgelukkig dat ik weer thuis ben. Als Roma me vraagt, kan ik onmogelijk nee zeggen."

Roma neemt ook afscheid van Monchi

Eerder op vrijdag maakte Roma al bekend dat de club afscheid heeft genomen van technisch directeur Monchi. De vijftigjarige Spanjaard, die Karsdorp en Kluivert naar Rome haalde, werkte sinds de zomer van 2017 bij AS Roma, na een bijzonder succesvolle periode bij Sevilla. Frederic Massara neemt de taken van Monchi over.

Karsdorp en Kluivert konden onder Di Francesco lang niet altijd op speeltijd rekenen. Karsdorp kwam dit seizoen tot negen officiële duels en Kluivert staat op 25 wedstrijden, waarvan veel als invaller.

Ranieri zal maandagavond zijn rentree maken op de bank bij Roma. Empoli, de nummer zeventien van de Serie A, is de tegenstander in Stadio Olimpico.

Monchi. (Foto: ANP)

