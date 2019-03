Giovanni van Bronckhorst vindt het een goede zaak dat Jaap Stam hem volgend seizoen opvolgt als trainer van Feyenoord. De coach denkt dat de oud-verdediger uitstekend bij de Rotterdamse club past.

"Jaap heeft een robuust karakter en is no-nonsense. Hij stond altijd zijn mannetje op het veld en ik denk dat hij dit over kan brengen op een groep", zei Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van zondag tegen Vitesse.

Feyenoord maakte donderdag bekend dat de 46-jarige Stam een contract voor twee jaar heeft getekend bij de nummer drie van de Eredivisie. Voor de huidige coach van PEC Zwolle wordt het pas zijn vierde klus als hoofdtrainer.

"Stam heeft ervaring als speler, maar werken in de top als trainer is wel anders", benadrukte Van Bronckhorst, die 31 keer met Stam samenspeelde in Oranje. "Die ervaring gaat hij nu in ieder geval wel krijgen. Ik ken Jaap goed en denk dat hij bij Feyenoord past. Voordat hij hier aan de slag gaat, zal ik nog wel even met hem zitten."

Voor Van Bronckhorst staat er in zijn vierde en laatste seizoen bij Feyenoord alleen nog de strijd om de derde plek op het spel. De Rotterdammers werden onlangs door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker en doen al een tijdje niet meer mee om de landstitel.

'We moeten uit punten gaan pakken'

Van Bronckhorst hoopt dat zijn ploeg zondag op bezoek bij concurrent Vitesse kan afrekenen met de slechte reeks in uitwedstrijden. De laatste keer dat Feyenoord een Eredivisie-duel op vreemde bodem won, was op 9 december 2018 tegen FC Emmen (1-4).

"Dat is wel iets dat ik bewust aanstip. Het is niet voor niks dat de media hierover schrijven en praten. We moeten uit punten gaan pakken, dat is het belangrijkst. Te beginnen met zondag."

Van Bronckhorst kan tegen Vitesse waarschijnlijk weer beschikken over doelman Kenneth Vermeer, die vorige week in de thuiswedstrijd tegen Emmen (4-0) geblesseerd uitviel. Tonny Vilhena is een twijfelgeval, want de middenvelder heeft deze week niet voluit kunnen trainen.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse in de GelreDome begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Jeroen Manschot. De Rotterdammers hebben op dit moment zeven punten meer dan de nummer vijf uit Arnhem.

