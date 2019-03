PSV-trainer Mark van Bommel ziet het in de strijd om het kampioenschap niet als een voordeel dat Ajax door de zege op Real Madrid nog minimaal twee extra midweekse wedstrijden zal spelen.

"De overwinning van Ajax op Real is een topprestatie", zei Van Bommel vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie over de stunt van de Amsterdammers dinsdag in de Champions League (1-4-zege in Madrid). "Dat zij door zijn heeft geen voordelen voor ons."

Koploper PSV staat met nog tien wedstrijden te gaan vijf punten voor op de nummer twee en enige concurrent, Ajax. De ploeg van Erik ten Hag heeft wel een duel minder gespeeld, omdat het thuisduel met PEC Zwolle van afgelopen weekend door de KNVB verplaatst werd om Ajax meer rust te gunnen in aanloop naar de return tegen Real.

De Amsterdammers spelen daardoor vanaf zondag drie duels in acht dagen (zondag thuis tegen Fortuna Sittard, woensdag thuis tegen PEC en volgende week zondag uit tegen AZ). De kwartfinales van de Champions League zijn op 9/10 april en 16/17 april.

Ajax speelt dit seizoen, inclusief de bekerfinale, nog minimaal veertien wedstrijden, terwijl het al in Europa en in de beker uitgeschakelde PSV nog tien (Eredivisie-)duels op het programma heeft staan.

Van Bommel heeft geen boodschap aan dat verschil tussen beide ploegen. "Hoe vaker je speelt, hoe beter het is en hoe meer je in het ritme blijft. Ik speel het liefst zo veel mogelijk wedstrijden", aldus de Limburger.

'Het wordt niet makkelijk tegen NAC'

PSV speelt in de 25e speelronde van de Eredivisie zaterdag tegen NAC Breda. De hekkensluiter heeft dit kalenderjaar pas twee punten gepakt, maar Van Bommel waakt voor onderschatting. "NAC zit in een moeilijke fase, maar het wordt niet makkelijk omdat ik denk dat zij heel verdedigend gaan spelen."

PSV boekte afgelopen weekend tegen Excelsior zijn eerste uitzege van 2019 (0-2). Jorrit Hendrix ontbrak in Rotterdam vanwege privéomstandigheden, maar is er tegen NAC wel weer bij.

Van Bommel, die zeer tevreden was over Hendrix' vervanger Michal Sadílek, wilde niet zeggen of de middenvelder terugkeert in de basis. "Ik stel de jongens op waarmee ik de meeste kans maak om te winnen", zei hij.

De Eindhovenaren moeten het tegen NAC stellen zonder de geschorste aanvaller Hirving Lozano. De Argentijnse spits Maximiliano Romero liep deze week opnieuw een zware blessure op en ontbreekt ook. Het duel in het Philips Stadion begin om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

