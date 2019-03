Erik ten Hag ziet het drukke programma van Ajax de komende periode vooral als iets positiefs. De coach, die zijn ploeg dinsdagavond in de Champions League zag stunten bij Real Madrid, benadrukt wel dat de Amsterdammers na de euforie in Spanje snel weer moeten omschakelen.

"We moeten de Champions League even achter ons laten en begraven. Dat wordt de grootste uitdaging waar we nu voor staan", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met Fortuna Sittard van zondag.

"We krijgen nu heel veel duels in een kort tijdsbestek en dat is wat mij betreft alleen maar mooi. Meestal zijn het alleen de succesvolle teams die in de eindfase van het seizoen nog op meerdere fronten actief zijn."

Ten Hag genoot met volle teugen van wat zijn ploeg dinsdag in Estadio Santiago Bernabéu liet zien. Ajax boekte een sensationele 1-4-zege op Real en plaatste zich zo voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 voor de kwartfinales van de Champions League.

"Als je op zo'n podium zó goed kan spelen, dan kan dat alleen maar motiveren", aldus Ten Hag, die het mooi vindt dat zijn ploeg veel complimenten krijgt. "De jongens hebben een ontzettende progressie laten zien, ook individueel. Het is zeker heel leuk om nu trainer van Ajax te zijn, maar dat was het zes weken geleden ook al."

Ten Hag bekeek in vliegtuig beelden van Fortuna

Vijf dagen na de stunt in Madrid wacht voor Ajax de wedstrijd tegen Fortuna in de Johan Cruijff ArenA. Ten Hag vertelde dat hij in het vliegtuig van Madrid naar Amsterdam al beelden van Fortuna aan het analyseren was.

"Er komt weer een training en een wedstrijdbespreking aan, dus daar moet je je op voorbereiden", verklaarde de Ajax-coach. "Ik had het ook op een ander moment kunnen doen, maar thuis wil ik ook wat quality time hebben."

Ajax begint de 25e speelronde in de Eredivisie met een achterstand van vijf punten op koploper PSV, al hebben de Eindhovenaren wel een duel meer gespeeld. De Amsterdammers hoefden vorige week niet in actie te komen om zich zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de return tegen Real.

Ten Hag kan tegen Fortuna beschikken over een fitte selectie, op de langer geblesseerden na. De wedstrijd in Amsterdam begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie