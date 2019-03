Jaap Stam vond het niet makkelijk om te besluiten dat hij PEC Zwolle na een half jaar alweer gaat verlaten, maar de oud-verdediger kon de kans om na dit seizoen trainer van Feyenoord te worden niet laten lopen.

"Het was lastig voor mij en de club om deze beslissing te nemen", zegt de 46-jarige Stam vrijdag tegen de NOS. "Ik begrijp dat sommige mensen het heel vervelend vinden. Maar dit soort kansen komen niet vaak langs."

Feyenoord maakte woensdag bekend dat de oud-speler van onder meer PSV en Ajax komende zomer de opvolger van Giovanni van Bronckhorst wordt. De 66-voudig international heeft in Rotterdam een contract voor twee jaar getekend.

Stam is pas sinds januari in dienst van PEC, waar hij eerder al speler en assistent- en interim-trainer was. De geboren Kampenaar volgde in Zwolle John van 't Schip op en leidde de huidige nummer vijftien van de Eredivisie na de winterstop naar drie zeges, één gelijkspel en twee nederlagen.

"Ik wilde PEC helpen, en dat wil ik nog steeds", aldus Stam. "Maar ik wil ook in de top werken. En iedereen die ooit in de topsport heeft gewerkt, weet dat je daar niet zo vaak de kans voor krijgt."

'Keuze niet op basis van zege op Feyenoord'

De oud-trainer van Jong Ajax en het Engelse Reading debuteerde in januari bij PEC met een 3-1-thuiszege op Feyenoord. "Maar ik denk niet dat ze op basis van één wedstrijd de keuze hebben gemaakt", zegt Stam. "Ze volgden me al langer, ook in Engeland."

De coach had bij zijn contractonderhandelingen met PEC al gesproken over de mogelijkheid om een stap hogerop te maken. "Er zijn afspraken gemaakt met de club. Er is gesproken over wat er zou gebeuren als een scenario als dit zich zou voordoen."

Stam richt zich de komende maanden eerst nog op PEC. Hij speelt zondag met zijn team een thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap: 12.15 uur). De ploeg uit Zwolle heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie.

"Je moet hard knokken voor je plek. Als je een paar keer wint, sta je zo in de middenmoot. Maar als je verliest, kelder je weer een paar posities. Dat is het spannende van deze competitie."

