Telstar-directeur Pieter de Waard hoopt Michael van Praag op te volgen als voorzitter van de KNVB. De 58-jarige bestuurder heeft zich deze week kandidaat gesteld voor de functie.

De 71-jarige Van Praag is bezig aan zijn derde en laatste termijn als bondsvoorzitter. De oud-voorzitter van Ajax werkt al sinds augustus 2008 in die functie bij de KNVB.

De Waard wil als KNVB-voorzitter vooral opkomen voor de kleinere clubs. "De top, Ajax en PSV met name, krijgt het steeds beter. Voor dat establishment is de laatste jaren goed genoeg gezorgd. Nu zijn de andere clubs aan de beurt", zegt De Waard vrijdag in de Volkskrant.

Een van de ideeën van De Waard is het afschaffen of beperken van premies voor de Oranje-internationals. "Het geld dat dan beschikbaar komt, wil ik beter verdelen over mannen en vrouwen. Ongeveer zoals in Noorwegen, waar ze de beschikbare premie- en sponsorgelden in één pot stoppen en gelijk verdelen onder de internationals."

Naar verluidt wordt op 27 mei tijdens een vergadering van de KNVB bekendgemaakt wie Van Praag aan het einde van het jaar gaat opvolgen. Het is niet bekend of zich naast De Waard nog meer mensen hebben gemeld voor de functie. De sollicitatietermijn verstreek woensdag.

De Waard is al sinds 2006 directeur bij Telstar. De club uit Noord-Holland staat momenteel op de zestiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

Michael van Praag. (Foto: ANP)