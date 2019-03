De rentree van Mauro Icardi bij Internazionale laat voorlopig op zich wachten. De spits, die al een tijdje in de clinch ligt met de clubleiding en al weken geen wedstrijd heeft gespeeld, weigert volgens trainer Luciano Spalletti de training te hervatten.

Icardi leeft sinds begin dit jaar in onmin met de clubleiding van Inter. Hij kreeg in januari een boete van 100.000 euro nadat hij te laat terugkeerde van vakantie en in februari werd zijn aanvoerdersband afgenomen vanwege moeizame onderhandelingen over een nieuw contract.

De laatste keer dat Icardi in actie kwam, was op 9 februari tegen Parma (0-1-zege). Sindsdien kan hij door een vermeende knieblessure niet spelen, al ontkende Inter eind vorige maand dat de Argentijn daadwerkelijk geblesseerd is.

"Volgens onze medische staf is hij nu fit genoeg om te spelen en daarom hebben we hem gevraagd of hij de training wil hervatten", vertelde Spalletti donderdagavond na het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt (0-0).

"Daarop zei Icardi dat hij nog steeds pijn voelt en dat hij wel zou laten weten wanneer hij de training zou kunnen hervatten. Dat heb ik ter kennisgeving aangenomen en toen ben ik naar huis gegaan."

Icardi staat nog tot medio 2021 onder contract bij Inter. (Foto: ANP)

Icardi ligt nog tot medio 2021 vast bij Inter

De 26-jarige Icardi kan in zijn conflict met de clubleiding op weinig steun van de fans rekenen. Supporters van Inter bekogelden vorige maand de auto van Icardi's vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara met stenen.

Icardi staat sinds de zomer van 2013 onder contract bij Inter en speelde sindsdien 210 officiële wedstrijden voor de 'Nerazzurri', waarin hij liefst 122 keer scoorde. De verbintenis van de achtvoudig Argentijns international loopt nog door tot medio 2021.

Zonder Icardi heeft Inter het de laatste weken moeilijk in de Serie A. De ploeg van Stefan de Vrij won slechts één van zijn laatste drie competitiewedstrijden en bezet momenteel de vierde plek op de ranglijst met een achterstand van 25 punten op koploper Juventus.

