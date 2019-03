Unai Emery baalt fors van de manier waarop Arsenal donderdagavond in de achtste finales van de Europa League onderuitging tegen Stade Rennais (3-1). De coach vindt dat 'The Gunners' moeten leren om beter te spelen met een man minder op het veld.

Arsenal kende een uitstekende start in het Franse Rennes door een treffer van Alex Iwobi in de vierde minuut, maar de rode kaart van Sokratis Papastathopoulos in de 41e minuut (twee keer geel) veranderde het spelbeeld volledig. Stade Rennais kwam nog voor rust langszij en deed Arsenal na rust nog twee keer pijn.

"De rode kaart veranderde de wedstrijd meer dan we wilden", bekende Emery na het duel op Roazhon Park in gesprek met Engelse media. "In de eerste veertig minuten creëerden we weliswaar weinig goede kansen, maar we hadden wel de volledige controle. We kunnen en moeten echt beter."

Het was al de derde keer in de laatste zes wedstrijden dat Arsenal een duel niet met elf spelers afmaakte. Lucas Torreira werd afgelopen zaterdag weggestuurd in de Londense derby tegen Tottenham Hotspur (1-1) en Alexandre Lacazette kreeg in februari tegen BATE Borisov (1-0-verlies) een directe rode kaart.

De spelers van Stade Rennais vieren de zege met het publiek. (Foto: ProShots)

Emery ontkent gebrek aan discipline in Arsenal-selectie

Desondanks ontkent Emery met klem dat zijn spelers een probleem hebben met discipline. "Nee, zo zit het niet. Al die rode kaarten zijn namelijk individueel te beoordelen. Feit is dat we moeten leren om beter te spelen met tien man, want nu slaagden we er niet in om op moeilijke momenten ons ding te blijven doen."

Door de verrassende nederlaag bij Stade Rennais, de huidige nummer tien van Frankrijk, moet Arsenal volgende week in de return voor eigen publiek in ieder geval twee keer scoren om de kwartfinales van de Europa League te bereiken.

"We weten dat dit resultaat niet goed is en dat we het zwaar gaan krijgen, maar volgende week is het weer elf tegen elf", benadrukte Emery. "Als we net zo spelen als in de eerste veertig minuten en gefocust blijven, dan weet ik zeker dat we met de steun van het publiek een comeback kunnen bewerkstelligen."

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League