Nederland is dicht bij het heroveren van een rechtstreeks Champions League-ticket. Dankzij de stunt van Ajax bij Real Madrid en het verlies van Red Bull Salzburg donderdag bij Napoli staan we weer op de belangrijke elfde plek van de UEFA-coëfficiëntenlijst, vóór concurrent Oostenrijk.

Als Nederland erin slaagt die elfde positie vast te houden, mag de kampioen van het seizoen 2019/2020 weer rechtstreeks de Champions League in. PSV, dat vorig seizoen de titel veroverde, was afgelopen zomer nog veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Het heroveren van de elfde plek is volledig te danken aan Ajax, dat dinsdagavond op sensationele wijze de kwartfinales van de Champions League bereikte. De ploeg van trainer Erik ten Hag won met liefst 1-4 bij Real Madrid en maakte zo de 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd ruimschoots goed.

Concurrent Oostenrijk heeft net als Nederland nog één club over in Europa, al is dat waarschijnlijk van korte duur. Red Bull Salzburg verloor donderdag de heenwedstrijd tegen Napoli in de achtste finales van de Europa League met 3-0 en lijkt een wonder nodig te hebben om de laatste acht te bereiken.

Nederland staat op de coëfficiëntenlijst nu op 31,233 punten, en dat zijn er net iets meer dan Oostenrijk heeft (30,850). Als Salzburg de return tegen Napoli volgende week voor eigen publiek niet wint, is Nederland zeker van het rechtstreekse Champions League-ticket, mits de Champions League-winnaar van volgend seizoen zich 'gewoon' via de competitie plaatst voor het miljoenenbal.

Stand op UEFA coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 100,712

2. Engeland - 78,320

3. Italië -74,011

4. Duitsland - 70,784

5. Frankrijk - 58,498

6. Rusland - 50,382

7. Portugal - 47,232

8. België - 39,900

9. Oekraïne - 38,900

10. Turkije - 34,600

11. Nederland - 31,233

12. Oostenrijk - 30,850

Ajax op 15 maart koker in voor loting

Bij een zege van de Oostenrijkse topclub zakt ons land weer naar de twaalfde plek - een zege is 0,4 punt waard en een gelijkspel 0,2 punt - maar Ajax krijgt in de kwartfinales van de Champions League nog de kans om punten te pakken. Die duels worden in april gespeeld.

De UEFA baseert de coëfficiëntenlijst op de prestaties van de clubs in het huidige seizoen en de vier seizoenen daarvoor. Dat betekent dat de behaalde punten in het seizoen 2014/2015 volgend seizoen wegvallen en dat is slecht nieuws voor Nederland, dat toen een stuk beter presteerde dan Oostenrijk (6,083 om 4,125).

Turkije, de nummer tien van de coëfficiëntenlijst, heeft geen clubs meer over in Europa, maar is nog ver uit zicht voor Nederland. De Turken hebben 34,600 punten en staan daarmee stevig op de tiende plek.

Ajax weet op vrijdag 15 maart wie de tegenstander wordt in de kwartfinales van de Champions League, want dan staat de loting op het programma in het Zwitserse Nyon. Het is de eerste keer sinds 2007 dat een Nederlandse club erin slaagde de laatste acht van het miljoenenbal te bereiken.