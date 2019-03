Napoli en Chelsea hebben donderdagavond een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Europa League. Voor Arsenal is een plek bij de laatste acht ver weg, want het verloor met 3-1 bij Stade Rennais.

In het eigen Stadio San Paolo was Napoli met 3-0 te sterk voor RB Salzburg. Door doelpunten van oud-Ajacied Arek Milik, Fabián en Jérôme Onguéné (eigen goal) lijkt de return van volgende week een formaliteit.

Het verlies van Salzburg is goed nieuws voor Nederland, dat de elfde plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA nu weer in handen heeft. Die positie betekent dat de kampioen van het seizoen 2019/2020 rechtstreeks de Champions League in mag.

Als Salzburg de return tegen Napoli niet wint, is Nederland zeker van het Champions League-ticket. Bij een zege van de Oostenrijkers zakt ons land weer naar de twaalfde plek, maar Ajax krijgt in de kwartfinales van het miljoenenbal nog de kans op punten.

Chelsea zette Dynamo Kiev eveneens met 3-0 opzij. Pedro, Willian en Callum Hudson-Odoi scoorden tegen de Oekraïners, die het moesten doen zonder de geblesseerde oud-Willem II-spits Fran Sol.

Het derde duel dat om 21.00 uur begon, Valencia-FC Krasnodar, eindigde in 2-1. Na twee goals van Rodrigo maakte Viktor Claeson een belangrijk uitdoelpunt voor de Russen, die in de vorige ronde Peter Bosz' Bayer Leverkusen versloegen.

Willian maakte er met een prachtige vrije trap 2-0 van bij Chelsea-Dynamo Kiev. (Foto: ProShots)

Tiental Arsenal ten onder in Rennes

Bij de vijf duels van eerder op de avond was er aanvankelijk niets aan de hand voor Arsenal op bezoek bij Stade Rennais, want Alex Iwobi zorgde voor 0-1. Vlak voor rust begonnen de problemen, toen Sokratis Papastathopoulos zijn tweede gele kaart kreeg en Benjamin Bourigeaud gelijkmaakte.

In de tweede helft was Rennais, de nummer tien van Frankrijk, de betere ploeg. De 2-1 was een eigen doelpunt van verdediger Nacho Monreal en in de slotminuten maakte Ismaïla Sarr de nederlaag voor Arsenal nog wat pijnlijker.

Eintracht Frankfurt hoopte het 120-jarig bestaan van de club op te luisteren met een zege op Internazionale, maar dat lukte niet. Het bleef 0-0. Stefan de Vrij stond in de basis bij de bezoekers. Jetro Willems viel in de slotfase in bij Frankfurt.

In de eerste helft kreeg Inter de beste kans op een treffer, maar Marcelo Brozovic miste een strafschop. Na rust werd een doelpunt van Frankfurt afgekeurd omdat oud-FC Utrecht-spits Sébastien Haller buitenspel stond.

De fans van Eintracht Frankfurt pakten uit voor het thuisduel met Internazionale. De Bundesliga-club viert het 120-jarig bestaan. (Foto: ProShots)

Promes en Sevilla spelen gelijk

Oranje-international Quincy Promes moest het bij Sevilla-Slavia Praag net als Willems doen met een invalbeurt in de slotfase. Hij kon de Spanjaarden niet behoeden voor een teleurstellend 2-2-gelijkspel.

De Europa League-winnaar van 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016 kwam twee keer op voorsprong (goals Wissam Ben Yedder en Munir El Haddadi), maar nog voor rust maakten Miroslav Stoch (ex-FC Twente) en Alex Kral gelijk.

Ook FC Zenit stelde op eigen veld teleur. De Russische topclub slikte een 1-3-nederlaag tegen Villarreal. Sardar Azmoun deed in de eerste helft iets terug na de 0-1 van Vicente Iborra, maar na rust zorgden Gerard Moreno en Manu Morlanes alsnog voor de Spaanse zege.

Benfica moet volgende week tijdens de return vol aan de bak in het eigen Estádio da Luz. De Portugezen, eerder dit seizoen in de Champions League tegenstander van Ajax, ging met 1-0 ten onder bij Dinamo Zagreb door een benutte strafschop van Bruno Petkovic.

Vijfvoudig Europa League-winnaar Sevilla kwam thuis tegen Slavia Praag niet verder dan een 2-2-gelijkspel. (Foto: ProShots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League