Bayern München-trainer Niko Kovac is blij met het succes van Ajax in de Champions League. De Kroaat vond het niet heel verrassend dat de Amsterdammers dinsdag titelverdediger Real Madrid uitschakelden in de achtste finales.

"Ik moest een beetje glimlachen", zei hij donderdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de competitiewedstrijd van zaterdag in eigen huis tegen VfL Wolfsburg.

"Want toen wij tegen Ajax speelden, namen sommige mensen mij niet serieus. Ze lachten me eigenlijk gewoon uit toen ik riep dat ze een zeer, zeer getalenteerde ploeg hebben die heel goed is."

Bayern kwam Ajax voor de winterstop tegen in de groepsfase. De Duitsers slaagden er tot twee keer toe niet in om te winnen; het werd 1-1 in de Allianz Arena en 3-3 in de Johan Cruijff ArenA.

"Thuis hadden wij zelfs moeten verliezen, uit had er voor ons misschien iets meer in gezeten", aldus Kovac.

"De zogenoemde kenners vonden destijds dat wij altijd van een club als Ajax horen te winnen. Ik zag dat anders. Inmiddels is toch wel bewezen dat ik het zo gek nog niet had gezien."

'Eerst uit en daarna thuis biedt geen voordeel'

Kovac vindt dat Ajax, Tottenham Hotspur (door ten koste van Borussia Dortmund) en Manchester United (tegen Paris Saint-Germain) hebben bewezen dat het niet veel uitmaakt dat de return op vreemde bodem moet worden afgewerkt.

"Ajax, Tottenham en United speelden eerst thuis en daarna uit. Eerst uit spelen en daarna thuis biedt dus geen voordeel."

Bayern speelt volgende week woensdag de return op eigen veld tegen Liverpool. Beide topclubs kwamen drie weken geleden in de heenwedstrijd op Anfield niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0).

Kovac moet het dan stellen zonder Arjen Robben. De vertrekkende aanvaller hervatte woensdag de groepstraining na een slepende bovenbeenblessure, maar liep een dag later een kuitblessure op.

Bayern gaat samen met Borussia Dortmund na 24 speelrondes aan kop in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' maakte de afgelopen weken een achterstand van acht punten ongedaan.

