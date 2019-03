De UEFA heeft donderdag een onderzoek naar Manchester City geopend. De Europese voetbalbond bekijkt of de Engelse topclub schuldig is aan het omzeilen van de Financial Fair Play-regels.

Eind vorig jaar publiceerde het Duitse Der Spiegel aan de hand van klokkenluidersplatform Football Leaks gelekte documenten over de financiën van City.

Er zou bij de Premier League-koploper intern onder meer besproken zijn hoe een tekort op de begroting kon worden weggewerkt. Volgens regels van de UEFA mag een club niet meer uitgeven dan er binnenkomt.

Een clubeigenaar mag schulden niet onbeperkt wegwerken met eigen geld. Volgens Der Spiegel deed City-eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyan dat juist wel, maar werden die bijdragen aangekleed als (nieuwe) sponsordeals.

Het is niet de eerste keer dat City in aanraking komt met de UEFA over de Financial Fair Play-regels. In 2014 trof de club al eens een schikking met een boete van 56 miljoen euro voor het overtreden van die regels.

Het Manchester City van manager Josep Guardiola gaat na 29 speelrondes aan kop in de Premier League. (Foto: ProShots)

City ziet zaak met vertrouwen tegemoet

In een statement laat City weten dat het vertrouwen heeft in het UEFA-onderzoek en dat de club het slachtoffer is van mensen die de club zwart willen maken.

"Dit is een kans om een einde te maken aan speculaties na hacken en het publiceren van uit de context gehaalde e-mails van City. De beschuldigingen van het overtreden van de financiële regels zijn onterecht", staat in de verklaring.

City, dat sinds 2008 in handen van Al Nahyan is, jaagt op de vierde landstitel in zeven jaar. Na 29 Premier League-speelrondes is de voorsprong op nummer twee Liverpool een punt.

De topclub uit Manchester is ook op weg naar de kwartfinales van de Champions League. Het heenduel in de achtste finales werd met 2-3 gewonnen van Schalke 04.

