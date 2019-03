Rick Karsdorp en Justin Kluivert krijgen een nieuwe trainer bij AS Roma. De clubleiding heeft donderdag Eusebio Di Francesco ontslagen.

Roma werd woensdag door FC Porto uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De Romeinen verloren na de 2-1-zege in eigen huis de return op vreemde bodem na verlenging met 3-1.

De woede bij Roma richtte zich na afloop op de Turkse scheidsrechter Cüneyt Cakir, die de Italianen in de laatste minuut van de verlenging geen strafschop gaf voor een vermeende overtreding van Moussa Marega op Patrik Schick.

Cakir had de bal vlak daarvoor na ingrijpen van de videoscheidsrechter (VAR) nog wel op de stip gelegd voor Porto, nadat Alex Telles werd vastgehouden door Alessandro Florenzi.

"Vorig jaar vroegen we om een VAR in de Champions League, omdat we genaaid werden in de halve finale. Vanavond was er een VAR, en we zijn nog steeds bestolen", zei voorzitter James Pallotta.

Di Francesco sinds zomer van 2017 trainer van Roma

Di Francesco was sinds de zomer van 2017 de trainer van Roma. De 49-jarige Italiaan kwam destijds over van US Sassuolo en was de opvolger van de naar Internazionale vertrokken Luciano Spalletti.

De oud-speler van Roma (168 wedstrijden) leidde de club vorig seizoen naar de halve finales van de Champions League (nederlaag tegen Liverpool) en naar de derde plaats in de Serie A.

Di Francesco presteerde dit seizoen zeer wisselvallig met Roma. De drievoudig landskampioen bezet na 26 speelrondes slechts de vijfde plaats in de Serie A en moet dus vrezen voor het mislopen van een ticket voor de Champions League.

Karsdorp en Kluivert konden onder Di Francesco lang niet altijd op speeltijd rekenen. Karsdorp werd tegen Porto na ruim een uur gewisseld ten faveure van Florenzi en Kluivert moest op de tribune plaatsnemen.

Claudio Ranieri neemt volgens Italiaanse media de taken over van Di Francesco. De 67-jarige Italiaan, die onlangs al na drie maanden werd ontslagen bij Fulham, was tussen 2009 en 2011 al eens de eindverantwoordelijk in Stadio Olimpico.

