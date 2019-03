Lionel Messi keert na acht maanden terug in de selectie van Argentinië. De 31-jarige superster van FC Barcelona is door bondscoach Lionel Scaloni opgeroepen voor de oefeninterlands tegen Venezuela (22 maart) en Marokko (26 maart).

Messi nam afstand van het Argentijnse elftal na het tegenvallende WK van afgelopen zomer in Rusland, waar het hem opnieuw niet lukte om zijn land aan de wereldbeker te helpen.

De Argentijnen overleefden ternauwernood de groepsfase en werden vervolgens in de achtste finales na een spektakelstuk uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk (4-3).

Scaloni, die na het WK de taken overnam van de ontslagen Jorge Sampaoli, gaf begin dit jaar te kennen dat hij goede hoop had dat Messi spoedig zijn rentree zou maken voor Argentinië.

"We gaan met Messi praten voor we de selectie voor de oefenwedstrijden in maart bekendmaken. Dat doen we als de tijd rijp is. Ik heb er een goed gevoel over. We hopen dat hij terugkomt, maar we willen vooral dat hij zich lekker voelt."

Messi druipt af na de uitschakeling van Argentinië op het WK van afgelopen zomer in Rusland. (Foto: ANP)

Messi doet naar verluidt alleen mee tegen Venezuela

Messi doet volgens verschillende Argentijnse media alleen mee tegen Venezuela in het Wanda Metropolitano in Madrid en komt niet in actie tegen Marokko in Stade Ibn Batouta in Tanger.

De 128-voudig international (65 doelpunten) nam al eens afscheid van Argentinië, in 2016 na de nederlaag in de finale van de Copa América, maar hij kwam enkele maanden later alweer terug op die beslissing.

Argentinië bereidt zich voor op de Copa América van komende zomer in Qatar. De huidige nummer elf van de FIFA-ranking neemt het in de groepsfase op tegen Colombia, Paraguay en het gastland.

Naast Messi maakt ook Nicolás Tagliafico deel uit van de selectie voor de wedstrijden tegen Venezuela en Marokko. De verdediger van Ajax droeg bij afwezigheid van Messi een aantal keer de aanvoerdersband bij Argentinië.