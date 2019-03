Henk de Jong zal binnenkort beslissen of hij ingaat op de aanbieding van De Graafschap om zijn contract te verlengen. De 54-jarige trainer twijfelt nog vanwege privéomstandigheden.

"Mijn vrouw is niet fit. Daar heb ik mee te dealen", zegt De Jong donderdag in een video van De Graafschap. "Ik maak dit nu openbaar om allerlei verhalen voor te zijn."

Woensdag kwam naar buiten dat de 'Superboeren' het aflopende contract van de Fries met één of twee jaar willen verlengen. Dat de coach nog geen nieuwe verbintenis getekend heeft, zorgde voor veel geruchten.

"De club heeft mij een fantastische aanbieding gedaan", aldus De Jong. "Er is warmte, over en weer. Ik ben stapelgek op de club. Maar ik moet een goede afweging maken en dat heeft met mijn privésituatie te maken. Ik moet kiezen bij welk team ik wil zijn; mijn privéteam of deze club."

De oud-trainer van SC Cambuur, die nog steeds in het Friese Drachten woont, is niet van plan lang te doen over zijn keuze. "Ik ga hier op korte termijn een beslissing over nemen."

De Jong is sinds december 2016 in dienst bij De Graafschap. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg na een afwezigheid van twee jaar terug naar de Eredivisie. De Doetinchemmers staan met nog tien wedstrijden te gaan zeventiende, met vijf punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie