Arjen Robben heeft een terugslag gehad in zijn revalidatie. De 35-jarige aanvaller blesseerde zich deze week op de training aan zijn kuit en moet zijn rentree uitstellen.

Robben was juist op de weg terug van een slepende bovenbeenblessure die hem al sinds eind november aan de kant houdt. De 96-voudig international keerde dinsdag terug op de groepstraining, maar raakte toen direct geblesseerd.

Door de kwetsuur is Robben niet in staat om zaterdag in actie te komen in de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg, bevestigde trainer Niko Kovac donderdag. De Groninger speelde dit seizoen nog maar vijftien officiële wedstrijden en kwam daarin vijf keer tot scoren.

Het is al de tweede keer dat Robben een terugslag kent in zijn revalidatie. Eind januari keerde hij ook al eens terug op de groepstraining, maar hij was op dat moment nog niet voldoende hersteld van zijn bovenbeenblessure.

Het is de tweede terugslag in drie maanden tijd voor Robben. (Foto: ANP)

Bayern samen met Dortmund aan kop

Robben is hoe dan ook aan zijn laatste maanden bij Bayern bezig. De oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid is na tien jaar toe aan een nieuwe uitdaging en besloot daarom zijn aflopende contract niet te verlengen.

Het is nog niet bekend wat Robben na dit seizoen gaat doen. Meerdere clubs, waaronder PSV, hebben hun interesse in de vleugelspeler kenbaar gemaakt.

Bayern München bezet momenteel de tweede plek in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' heeft net als koploper Borussia Dortmund 54 punten, maar Bayern heeft een iets minder doelsaldo. Dortmund speelt zaterdag een thuisduel met Stuttgart.

