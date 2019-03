FC Emmen heeft zich donderdag versterkt met de transfervrije Zakaria El Azzouzi. De spits tekent een contract voor de rest van het seizoen, met een optie voor nog een jaar. VVV-Venlo breidde de selectie uit met Josimar Lima.

De 22-jarige El Azzouzi zat zonder club nadat Ajax zijn contract eind vorig jaar ontbond. Hij doorliep de jeugdopleiding bij de Amsterdammers, maar brak nooit door in het eerste elftal en werd de laatste jaren verhuurd aan andere clubs in de Eredivisie.

El Azzouzi speelde vorig seizoen op huurbasis voor Excelsior, waar hij in achttien officiële wedstrijden twee keer scoorde. Daarvoor werd hij al uitgeleend aan FC Twente (tweede helft seizoen 2015/2016) en Sparta Rotterdam (2016/2017).

"De afgelopen maand heb ik mijn conditie op peil gehouden bij FC Twente, dus ik ben fit", vertelt El Azzouzi, die 51 Eredivisie-duels achter zijn naam heeft staan. "De teamspirit bij FC Emmen sprak mij enorm aan. Ik wil de club en de supporters graag helpen om in de Eredivisie te blijven."

Zakaria El Azzouzi in dienst van Excelsior. (Foto: ProShots)

'Zakaria werkt hard en kan goed afmaken'

Directeur Ben Haverkort is blij dat Emmen erin is geslaagd El Azzouzi te strikken. Hij moet bij de formatie uit Drenthe het gat opvullen dat is ontstaan door de blessure van clubtopscorer Nicklas Pedersen, die in februari een zware knieblessure opliep en nog maanden moet revalideren.

"Zakaria heeft een goed schot en een neusje voor het doel", aldus Haverkort. "Hij werkt hard, staat vaak op de juiste plek én kan goed afmaken. Dat kunnen we goed gebruiken om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen."

FC Emmen bezet momenteel de zestiende plek in de Eredivisie met 24 punten en is daardoor virtueel veroordeeld tot play-offs voor lijfsbehoud. Het gat met nummer tien VVV-Venlo is wel slechts vijf punten. Emmen vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen streekgenoot Heracles Almelo.

Lima keert bij VVV terug in Eredivisie

VVV versterkte de selectie met Lima, die de laatste twee seizoenen nog bij Emmen speelde. De centrale verdediger trainde al een week mee bij de Limburgers en tekende donderdag een contract voor de rest van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

De 29-jarige Lima debuteerde in 2008 bij Willem II in de Eredivisie en vertrok in 2011 naar FC Dordrecht, waar hij drie jaar onder contract stond. De viervoudig international van Kaapverdië koos in januari 2014 voor een avontuur bij Al-Shaab in de Verenigde Arabische Emiraten, maar keerde in de zomer weer terug bij Dordrecht.

Na een periode van twee jaar bij Emmen (2016-2018) koos Lima begin vorig jaar voor een transfer naar het Finse FC Lahti, waar hij een half jaar onder contract stond. Bij VVV geldt hij als vervanger van de zwaar geblesseerde Jerold Promes.

Lima kan zaterdag al zijn debuut maken voor VVV, dat dan een thuiswedstrijd speelt tegen Excelsior. De ploeg van trainer Maurice Steijn bezet de tiende plek op de ranglijst met 29 punten en staat daarmee vijf punten boven de degradatiestreep.

Josimar Lima speelt de rest van het seizoen voor VVV. (Foto: VVV-Venlo).

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie