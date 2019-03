FC Porto heeft zich woensdag ten koste van AS Roma geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Portugezen wonnen de return voor eigen publiek na verlenging met 3-1, nadat ze de heenwedstrijd in Rome met 2-1 hadden verloren.

Tiquinho Soares bracht Porto na een klein half uur aan leiding in het Estádio do Dragao. In de slotfase van de eerste helft zorgde Daniele De Rossi uit een strafschop voor de gelijkmaker.

Moussa Marega bezorgde de thuisploeg vroeg in de tweede helft opnieuw de voorsprong. Daarna werd er niet meer gescoord in de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin zorgde Alex Telles uit een penalty voor de beslissing.

Rick Karsdorp had een basisplaats bij Roma en speelde 55 minuten mee. Justin Kluivert behoorde niet tot de wedstrijdselectie van de bezoekers.

Vorig seizoen stonden Roma en Porto ook al tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League. Toen trokken de Romeinen, die verrassend de halve finales haalden, aan het langste eind.

Porto gaat direct op zoek naar openingstreffer

Porto moest in de return sowieso scoren om kans te maken op een plek in de kwartfinales en ging vanaf het eerste fluitsignaal op zoek naar de openingstreffer. Voormalig FC Twente-aanvaller Jesús Corona (twee keer schot net over) en Telles (schot naast) waren daar dichtbij in de eerste twintig minuten.

In de 26e minuut was het wel raak voor de ploeg van coach Sergio Conceiçao. Soares tikte een voorzet van Marega simpel binnen na goed voorbereidend werk van Corona.

Porto kon niet lang genieten van de voorsprong, want elf minuten later kwam Roma uit een strafschop langszij. De bal ging op de stip na een overtreding van Éder Militao op Diego Perotti en het buitenkansje werd feilloos benut door De Rossi.

Daniele De Rossi brengt Roma uit een strafschop op gelijke hoogte. (Foto: ProShots)

Marega brengt Porto kort na rust opnieuw op voorsprong

Kort na rust was de koploper in de Primeira Liga tot tweemaal toe dicht bij de 2-1. Eerst ging een kopbal van Soares net over en even later kon Roma-doelman Robin Olsen ternauwernood zijn hand tegen een schuiver van Marega aanzetten.

In de 52e minuut vond Marega wel het doel voor Porto. De Malinees werkte een voorzet van Corona van dichtbij binnen, nadat Karsdorp even daarvoor de bal had verspeeld. Enkele minuten later werd de Nederlander gewisseld.

In het slotkwartier van de reguliere speeltijd hield Olsen Roma op de been. De Zweed keerde op fraaie wijze doelpogingen van Yacine Brahimi en Otávio, waarmee hij er een verlenging uitsleepte voor zijn ploeg.

FC Porto in extase na het beslissende doelpunt van Alex Telles. (Foto: ProShots)

Porto krijgt penalty na tussenkomst VAR

In die verlenging was Roma tweemaal dicht bij de winnende treffer, maar eerst schoot Edin Dzeko net over en even later haalde Pepe een inzet van de Bosniër net op tijd weg.

Aan de andere kant kreeg Porto in de 116e minuut een penalty na een overtreding van Alessandro Florenzi op invaller Fernando. Na tussenkomst van de VAR legde scheidsrechter Cüneyt Çakir de bal op de stip. Telles schoot de strafschop probleemloos binnen.

In de extra tijd van de verlenging ontsnapte de thuisploeg aan een penalty tegen toen invaller Patrik Schick naar de grond werd getrokken door Marega. Op advies van de VAR gaf Çakir echter geen strafschop aan Roma.

