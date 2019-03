De Graafschap wil langer door met trainer Henk de Jong. De 54-jarige Fries heeft woensdag van de Doetinchemse club een aanbieding gekregen om de samenwerking voort te zetten.

De Jong kan voor één of twee jaar bijtekenen bij De Graafschap. Zijn huidige contract op De Vijverberg loopt na dit seizoen af. Zijn assistent Sandor van der Heide kreeg dezelfde aanbieding.

"Echt een keurige aanbieding waar veel respect uit spreekt", zegt De Jong woensdag tegen Omroep Gelderland. Hij mag zelf beslissen of hij zijn contract voor één of twee jaar verlengt en krijgt de tijd om er even over na te denken.

Volgens de regionale omroep staat De Jong ook in de belangstelling van zijn oude club SC Cambuur, waarvoor hij van 2014 tot en met 2016 actief was. Momenteel heeft René Hake de Friese Eerste Divisionist onder zijn hoede, maar zijn verbintenis loopt na dit seizoen af.

De Graafschap viert de treffer in het thuisduel met ADO Den Haag. (Foto: ProShots)

De Jong leidde De Graafschap terug naar Eredivisie

De Jong is sinds eind 2016 trainer van De Graafschap. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg na een afwezigheid van twee jaar terug naar de Eredivisie.

'De Superboeren' bezetten momenteel de zeventiende plaats op de ranglijst. De formatie van De Jong heeft drie punten achterstand op de veilige vijftiende plaats, die in handen is van PEC Zwolle. Komende zaterdag gaat De Graafschap in de competitie op bezoek bij nummer elf Willem II.

