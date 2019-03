In de Champions League staan er woensdagavond twee returns in de achtste finales op het programma. Manchester United moet in Parijs een 2-0-achterstand tegen Paris Saint-Germain zien weg te werken en AS Roma verdedigt in Portugal een 2-1-voorsprong tegen FC Porto. Volg de duels, die om 20.45 uur zijn begonnen, in ons liveblog.

Returns achtste finales Champions League

Afgetrapt om 21.00 uur

Tussen haakjes uitslag eerste duel

Tussenstanden:

Paris Saint-Germain-Manchester United 1-2 (2-0)

FC Porto-AS Roma 2-1 (1-2) Tussenstanden: Paris Saint Germain-Manchester United · 77' United heeft een derde treffer nodig en weet dat de tijd daarvoor langzaam begint te dringen. De ploeg van trainer Solskjaer schuift langzaam verder naar voren, maar geeft daardoor wel ruimte weg aan de thuisploeg. Paris Saint Germain-Manchester United · 69' Op het moment dat hij een voorzet wil geven, schiet het er plotseling in bij Julian Draxler. De Duitser maakt meteen het wisselgebaar en wordt vervangen door Leandro Paredes. Paris Saint Germain-Manchester United · 68' Omdat de 2-2 van Di Maria werd afgekeurd, blijft het spannend in het Parc des Princes en heeft United nog altijd aan één doelpunt genoeg om de kampioen van Frankrijk uit te schakelen. FC Porto-AS Roma · 58' Een opstootje tussen Pepe (Porto) en Dzeko (AS Roma). De Bosniër gaat als een stervende zwaan naar de grond en claimt dat hij van Pepe een kopstoot heeft gekregen. Scheidsrechter Cüneyt Çakir lost het op door beide kemphanen geel te geven. Paris Saint Germain-Manchester United · 59' Paris Saint-Germain dacht even op 2-2 te zijn gekomen, maar het feest voor de thuisploeg gaat niet door, omdat Di Maria een metertje buitenspel stond. FC Porto-AS Roma · 55' Geel voor Karsdorp, die meteen daarna door zijn trainer Di Francesco wordt gewisseld. Een ongelukkig optreden van de oud-speler van Feyenoord. FC Porto-AS Roma · 52' GOAL FC Porto! 2-1



Knullig balverlies van Karsdorp, die er daarna ook niet in slaagt de voorzet van Jesús Corona eruit te halen. Moussa Maréga maakt er op aangeven van de oud-Twente-speler 2-1 van. FC Porto-AS Roma · 50' Daar is Porto dicht bij een nieuwe voorsprong. Tiquinho Soares, maker van de 1-0, kopt via de stuit over. FC Porto-AS Roma · 46' Ook in Porto rolt de bal weer. Bij AS Roma blijft doelpuntenmaker De Rossi zoals verwacht geblesseerd achter in de kleedkamer. Lorenzo Pellegrini is zijn vervanger. Paris Saint Germain-Manchester United · 46' De geschorste Paul Pogba ziet vanaf de tribune dat zijn ploeg Manchester United met een 1-2-voorsprong is begonnen aan de tweede helft in het Parc des Princes. Na de 0-2-thuisnederlaag hebben de Mancunians daar echter nog niet genoeg gaan. FC Porto-AS Roma · RUST: 1-1



Porto opende de score via Soares, maar na de benutte penalty van De Rossi staat AS Roma er het beste voor. De aanvoerder en doelpuntenmaker van Roma is inmiddels wel naar de kant met een blessure. Paris Saint Germain-Manchester United · RUST: 1-2



Wie had gedacht dat PSG na de 0-2-zege op Old Trafford in eigen huis een makkelijk avondje zou krijgen, komt bedrogen uit. De Franse kampioen heeft het betere van het spel, maar kijkt door twee goals van Lukaku wel tegen een achterstand aan. FC Porto-AS Roma · Karsdorp in duel met Alex Telles van FC Porto. De Nederlander heeft het aan de rechterkant vaak lastig met de snelheid van zijn tegenstanders. FC Porto-AS Roma · 37' GOAL AS Roma! 1-1



Diego Perotti wacht tot Porto-doelman Iker Casillas een hoek kiest en schuift de bal daarna beheerst de andere richting in. AS Roma staat nu weer virtueel in de kwartfinales.

FC Porto-AS Roma · 36' Penalty AS Roma!



Diego Perotti wordt tegen de grond gewerkt in het strafschopgebied. Paris Saint Germain-Manchester United · 30' GOAL Manchester United! 1-2



Wat een fout van Buffon! De 41-jarige Italiaanse keeper laat een schot van Marcus Rashford los, waarna Lukaku opnieuw op de juiste plaats staat en zijn tweede van de avond maakt. United is nog één doelpunt verwijderd van een plaats in de kwartfinales. FC Porto-AS Roma · 26' GOAL FC Porto! 1-0



Vanuit het niets komt Porto op voorsprong. Na een assist van Marégo schuift de Braziliaan Tiquinho Soares de bal van dichtbij simpel binnen. Bij deze stand plaatst Porto zich voor de kwartfinales en ligt AS Roma eruit. Paris Saint Germain-Manchester United · 20' PSG krijgt kansen op een tweede treffer. Bernat schiet op de vuisten van David de Gea en Ángel Di María plaatst de bal net naast. Paris Saint Germain-Manchester United · Romelu Lukaku geeft Gianluigi Buffon het nakijken, maar de vreugde bij Manchester United is na de treffer van de Belg slechts van korte duur. Paris Saint Germain-Manchester United · 12' GOAL Paris Saint-Germain! 1-1



Daar is het antwoord van de thuisploeg al. De Spanjaard Juan Bernat duikt op bij de tweede paal om een voorzet van Kylian Mbappé binnen te schuiven. We weten nu al dat we vanavond geen verlenging krijgen in Parijs. Paris Saint Germain-Manchester United · FC Porto-AS Roma · 5' Met Karsdorp in de basis is AS Roma begonnen aan de uitwedstrijd tegen Porto. De eerste kans is voor de Portugezen, die in Italië met 2-1 verloren. Doelman Olsen voorkomt dat Maréga kan scoren. Paris Saint Germain-Manchester United · 2' GOAL Manchester United! 0-1



Een razendsnelle voorsprong voor de bezoekers! Lukaku omspeelt de keeper en zet United op 0-1. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer doet weer volop mee voor een plaats in de kwartfinales. Paris Saint Germain-Manchester United · 1' Er is afgetrapt in Parijs. Manchester United, dat kampt met veel blessuregevallen, staat er na de 0-2-thuisnederlaag slecht voor, maar put mogelijk vertrouwen uit de prestatie die Ajax gisteren leverde in Madrid. FC Porto-AS Roma · Dit is de basisopstelling van Paris Saint-Germain tegen Manchester United: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Draxler, Verratti; Dani Alves, Mbappé, Di María. FC Porto-AS Roma · FC Porto-AS Roma · Paris Saint Germain-Manchester United · Met deze spelers probeert Manchester United vanaf 21.00 uur in Parijs de 0-2-thuisnederlaag van vorige maand weg te poetsen.



Opstelling Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Bailly, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Pereira, Rashford, Lukaku.