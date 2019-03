In de Champions League staan er woensdagavond twee returns in de achtste finales op het programma. Manchester United moet in Parijs een 2-0-achterstand tegen Paris Saint-Germain zien weg te werken en AS Roma verdedigt in Portugal een 2-1-voorsprong tegen FC Porto. Volg de duels, die om 20.45 uur zijn begonnen, in ons liveblog.

Returns achtste finales Champions League

Aftrap om 21.00 uur

Tussen haakjes uitslag eerste duel

Paris Saint-Germain-Manchester United 0-1 (2-0)

FC Porto-AS Roma 0-0 (1-2)

Paris Saint-Germain-Manchester United 0-1 (2-0)FC Porto-AS Roma 0-0 (1-2) Paris Saint Germain-Manchester United · 3' GOAL Manchester United! 0-1



Een razendsnelle voorsprong voor de bezoekers! Lukaku omspeelt de keeper en zet United op 0-1. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer doet weer volop mee voor een plaats in de kwartfinales. Paris Saint Germain-Manchester United · 1' Er is afgetrapt in Parijs. Manchester United, dat kampt met veel blessuregevallen, staat er na de 0-2-thuisnederlaag slecht voor, maar put mogelijk vertrouwen uit de prestatie die Ajax gisteren leverde in Madrid. FC Porto-AS Roma · Dit is de basisopstelling van Paris Saint-Germain tegen Manchester United: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Draxler, Verratti; Dani Alves, Mbappé, Di María. FC Porto-AS Roma · FC Porto-AS Roma · Paris Saint Germain-Manchester United · Met deze spelers probeert Manchester United vanaf 21.00 uur in Parijs de 0-2-thuisnederlaag van vorige maand weg te poetsen.



Opstelling Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Bailly, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Pereira, Rashford, Lukaku.