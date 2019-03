De Oranjevrouwen zijn woensdag als elfde geëindigd op de Algarve Cup. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won na strafschoppen van China (4-2).

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 (doelpunten van Vivianne Miedema en Wei Yao), waarna Nederland vanaf elf meter de minste fouten maakte.

Lieke Martens vierde een jubileum tegen China. De 26-jarige aanvaller van FC Barcelona, voormalig wereldvoetbalster van het jaar, speelde haar honderdste interland.

Nederland kende een teleurstellend toernooi. De regerend Europees kampioen verloor de eerste wedstrijden, van achtereenvolgens Spanje (0-2) en Polen (0-1), maar voorkwam tegen China dat het laatste werd.

Nederland bereidt zich voor op het WK van komende zomer in Frankrijk. Oranje neemt het de komende tijd in vriendschappelijk verband nog op tegen Mexico (op 5 april in Arnhem) en Chili (op 9 april in een nog onbekende stad).

Vorig jaar werd Nederland samen met Zweden nog tot winnaar van de Algarve Cup uitgeroepen. De finale tussen beide landen werd toen op het laatste moment afgelast vanwege hevige regenval in Portugal.

Nederland in sterke opstelling tegen China

Nederland trad tegen China in zo'n beetje de sterkst mogelijke opstelling aan en kreeg ook de nodige kansen, maar het duurde tot de blessuretijd van de eerste helft tot dat ook in een voorsprong resulteerde.

Miedema, die daarvoor al de lat had geraakt met een kopbal uit een hoekschop van Sherida Spitse, tikte de bal van dichtbij simpel binnen na uitstekend voorbereidend werk van Jackie Groenen en Lineth Beerensteyn.

Oranje verspeelde vlak na rust echter alweer de voorsprong. Shuang Wang ontsnapte aan de aandacht van de verdediging en stelde Wei Yao in staat om eenvoudig de gelijkmaker aan te tekenen.

In de slotfase had Nederland het geluk dat China via Yuyi Xiao op onbegrijpelijke wijze voor open doel miste en de pech dat invaller Renate Jansen met een schitterend afstandsschot de lat trof.

In de strafschoppenserie, genomen volgens het ABBA-systeem, kwam het alsnog allemaal goed voor Nederland. Daniëlle van de Donk, Merel van Dongen, Dominique Bloodworth en Miedema waren trefzeker en Sherida Spitse miste als enige Oranje-speelster.