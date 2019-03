Chelsea-manager Maurizio Sarri ziet dat het drukke speelschema zijn tol begint te eisen bij zijn ploeg. De Italiaan laat weten dat zijn spelers fysiek en mentaal vermoeid zijn.

"De afgelopen week was heel zwaar voor ons. We moeten een aantal spelers rust geven", zei Sarri woensdag voorafgaand aan de heenwedstrijd van donderdag in eigen huis tegen Dynamo Kiev in de achtste finales van de Europa League, de zevende in achttien dagen voor Chelsea.

"We hebben dit seizoen al zes, zeven of acht wedstrijden meer gespeeld dan andere Europese ploegen. Dat betekent twee maanden zonder training. Het is voor een Engelse club zeer moeilijk om in maart of april competitief te zijn in Europa."

Sarri is wat dat betreft jaloers op Ajax. De Amsterdammers kregen in aanloop naar de sensationele 1-4-zege van dinsdag in de return bij Real Madrid in de achtste finales van de Champions League een week rust van de KNVB.

"Ajax hoefde niet in actie te komen tijdens de laatste speelronde in de Eredivisie", doelde Sarri op de veelbesproken verplaatste thuiswedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle van 2 naar 13 maart.

"Als een Italiaanse club een uitwedstrijd moet spelen in de Europa League, dan kan je een verzoek indienen om op maandag te mogen spelen in de Serie A. Wij moeten 62 of 63 uur na de wedstrijd Dynamo alweer spelen in de Premier League. Dat is te vroeg."

De spelers van Chelsea vieren samen een doelpunt. (Foto: ProShots)

'We weten dat het twee moeilijke wedstrijden gaan worden'

Chelsea treft met Dynamo een ploeg in vorm. De Oekraïners staan achter Shakhtar Donetsk tweede in de Premjer-Liga en schakelden in de tweede ronde van de Europa League Olympiakos Piraeus uit.

"Mijn team is goed genoeg om thuis te winnen en ook uit te winnen", heeft Sarri desondanks vertrouwen in een goede afloop.

"We weten dat het twee moeilijke wedstrijden gaan worden. Zij zijn een goed, fysiek en jong team. Ze zijn ontzettend gevaarlijk in de counter, omdat ze twee onwaarschijnlijk snelle vleugelaanvallers hebben. We hebben twee goede optredens nodig."

Chelsea-Dynamo Kiev begint om 21.00 uur Nederlandse tijd op Stamford Bridge en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. Bij Dynamo ontbreekt voormalig Willem II-aanvaller Fran Sol door een blessure.

Dinamo Zagreb-Benfica, Eintracht Frankfurt-Internazionale, Stade Rennais-Arsenal, Sevilla-Slavia Praag, Zenit-Villarreal, Napoli-Red Bull Salzburg en Valencia-FC Krasnodar zijn de overige wedstrijden in de achtste finales.

