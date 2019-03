Jonathan de Guzman kijkt ontzettend uit naar de heenwedstrijd van Eintracht Frankfurt tegen Internazionale in de achtste finales van de Europa League. De middenvelder denkt dat zijn ploeg donderdag in eigen huis zeker niet kansloos is.

"Het is voor iedere speler een droom om op dit podium te mogen spelen. Dat geldt ook voor mij. We kunnen dus niet wachten", zegt De Guzman woensdag voor de camera van FOX Sports.

"Het gaat goed met ons. We zijn in vorm. Zowel mentaal als fysiek. We verlangen naar meer. We willen iets bereiken. In de competitie zit het allemaal heel dicht bij elkaar en nu in de Europa League hebben we een heel moeilijke tegenstander. Maar we willen wel winnen."

Eintracht maakt dit seizoen een sterke indruk. 'Die Adler' bezetten in de Bundesliga knap de vijfde plaats en werden in de Europa League eerste in een groep met Lazio, Apollon Limassol en Olympique Marseille. In de tweede ronde wonnen ze van Shakhtar Donetsk.

"We spelen heel agressief en hoog pressingvoetbal. De trainer staat heel sterk in ons elftal. Hij bemoeit zich heel veel met de spelers. Dat geeft ons wel een goed gevoel. Iedereen zit op dezelfde lijn. Dat is heel belangrijk als je iets wilt bereiken", aldus De Guzman.

"Ik zie geen favoriet in het tweeluik met Internazionale. Zij zijn natuurlijk een grote club en zijn bekender dan wij. Maar als je kijkt naar hoe wij op dit moment spelen, dan doen we niet veel onder. Het wordt een heel mooi potje."

De Guzman omhelst ploeggenoot en oud-FC Utrecht-spits Haller. (Foto: ProShots)

'Ik moet op mijn kans wachten'

Het is nog maar de vraag of De Guzman donderdag in actie komt. De 31-jarige routinier staat de laatste tijd zelden in de basis en moet vaak genoegen nemen met een korte invalbeurt.

"Ik moet op mijn kans wachten. We hebben veel spelers. Het is voor mij persoonlijk een mindere tijd omdat ik niet zo veel speeltijd krijg als in het begin van het seizoen. Ik ben fit, dus ik ben er klaar voor als ik nodig ben."

"Waarom ik niet speel? Dat moet je aan de trainer vragen. Het gaat nou eenmaal zo in de voetballerij. Ik ben mentaal sterk. Ik ben ervan overtuigd dat ik meer minuten ga maken. Hopelijk sta ik morgen wel in de basis."

Eintracht Frankfurt-Internazionale begint donderdag om 18.55 uur in de Commerzbank Arena en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter William Collum.

Dinamo Zagreb-Benfica, Stade Rennes-Arsenal, Sevilla-Slavia Praag, Zenit-Villarreal, Chelsea-Dynamo Kiev, Napoli-Red Bull Salzburg en Valencia-FC Krasnodar zijn de overige wedstrijden in de achtste finales.

