Algarve Cup ·

45' GOAL Nederland! 1-0



Op slag van rust is daar dan toch de voorsprong voor de Oranjevrouwen. Miedema, die eerder al een paar keer dicht bij de openingstreffer was, tikt na een prima aanval een voorzet van Beerensteyn in het lege doel. Het is pas het eerste doelpunt van Nederland tijdens het oefentoernooi in Portugal.