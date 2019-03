Thomas Müller is woedend op Joachim Löw na het besluit om hem niet meer uit te nodigen voor de Duitse nationale ploeg. De aanvaller van Bayern München kreeg dinsdag samen met zijn ploeggenoten Mats Hummels en Jérôme Boateng te horen dat hij niet langer nodig is.

"Ik heb er een nacht over geslapen om alles rustig te laten bezinken", vertelt Müller woensdag in een video op zijn Twitter-pagina. "Natuurlijk stond ook ik perplex door het plotselinge besluit van de bondscoach."

"Een bondscoach moet soms zware sportieve beslissingen nemen. Dat vind ik niet meer dan logisch. Maar hoe langer ik hierover nadenk, hoe bozer ik word over de hele gang van zaken."

Löw bracht Hummels, Boateng en Müller op de hoogte van zijn besluit in de week dat Bayern zich voorbereidt op het competitieduel met VfL Wolfsburg (zaterdag) en de Champions League-return tegen Liverpool (woensdag). Het zit Müller vooral dwars dat hij helemaal niet meer in aanmerking komt voor de nationale ploeg.

"Ik snap er helemaal niets van dat dit een definitief besluit is", foetert hij. "Mats Hummels, Jérôme Boateng en ik spelen nog steeds op het allerhoogste niveau. Ik vind dit stijlloos en getuigen van een gebrek aan waardering."

Bayern München laakt handelwijze Löw

Ook de directie van Bayern is niet te spreken over de handelwijze van Löw. "We hebben niks aan te merken op de sportieve beslissingen van de bondscoach", meldt de club in een verklaring die is ondertekend door voorzitter Karl-Heinz Rummenigge en sportief directeur Hasan Salihamidzic.

"De nationale selectie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Joachim Löw, maar we plaatsen openlijk onze vraagtekens bij het tijdstip en de omstandigheden waarop dit besluit bekendgemaakt is."

Duitsland kwam op 19 november vorig jaar voor het laatst in actie. 'Die Mannschaft' speelde toen in Gelsenkirchen met 2-2 gelijk in het Nations League-duel met het Nederlands elftal. Sindsdien zijn er dus al drie maanden verstreken.

"Het irriteert ons dat de spelers nu pas op de hoogte worden gebracht", aldus Rummenigge en Salihamidzic. "We waren onaangenaam verrast dat dit onderdeel was van een bezoek aan Saebener Strasse (de locatie van het trainingscomplex van Bayern, red.)."

Onder anderen Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels vieren een treffer van Duitsland. (Foto: ANP)

Bayern-trio veroverde in 2014 wereldtitel met Duitsland

Verdedigers Hummels (30) en Boateng (30) en aanvaller Müller (29) waren zeer succesvol voor Duitsland. Ze maakten deel uit van de ploeg die in 2014 wereldkampioen werd in Brazilië.

De spelers van Bayern kwamen respectievelijk tot een respectabel aantal van 70, 76 en 100 interlands en tot 5, 1 en 38 doelpunten.

De volgende interland van Duitsland staat woensdag 20 maart op het programma. De ploeg van Löw speelt dan in Wolfsburg een vriendschappelijk duel met Servië. Vier dagen later beginnen de Duitsers aan de EK-kwalificatiecampagne met een uitwedstrijd tegen Oranje.