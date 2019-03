Jaap Stam wordt door zijn vertrek naar Feyenoord de vijfde die als speler of trainer onder contract heeft gestaan bij Ajax, Feyenoord én PSV. De oud-verdediger treedt in de voetsporen van Hans Kraay senior, Ruud Geels, Arie Haan en Ronald Koeman.

Feyenoord maakte woensdag bekend dat de 46-jarige Stam is aangesteld als trainer voor volgend seizoen. De huidige coach van PEC Zwolle volgt Giovanni van Bronckhorst op, die na vier jaar toe is aan een nieuwe uitdaging.

Stam kwam in zijn spelersloopbaan tussen 1996 en 1998 uit voor PSV en keerde in 2006 bij Ajax terug in de Eredivisie. De 66-voudig international werkte bij de Amsterdammers ook als specialistentrainer en assistent bij het eerste elftal. Hij was later ook hoofdcoach van Jong Ajax.

De in 2017 overleden Kraay sr. speelde tussen 1960 en 1968 voor Feyenoord en was daar later ook trainer en technisch directeur. In het seizoen 1974/1975 was hij trainer van Ajax en tussen 1985 en 1987 fungeerde hij als coach en technisch manager bij PSV.

Ronald Koeman als trainer van PSV in het seizoen 2006/2007. (Foto: ProShots)

Alleen Koeman speler én trainer bij top drie

Geels is de enige in het rijtje die alleen als speler uitkwam voor de Nederlandse top drie - tussen 1966 en 1982. Haan speelde in zijn actieve loopbaan zes jaar voor Ajax (1969-1975) en een seizoen voor PSV (1983/1984), terwijl hij als trainer juist alleen bij Feyenoord werkte (1995-1997).

Koeman is de enige die als speler én trainer bij Ajax, Feyenoord en PSV onder contract stond. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal wist alleen met de Rotterdammers geen prijs te veroveren.

Stam begint bij Feyenoord aan zijn vierde klus als hoofdtrainer. Voordat hij in januari bij PEC Zwolle aan de slag ging, was de oud-speler van onder meer Manchester United, Lazio en AC Milan coach bij Jong Ajax en het Engelse Reading.