Jaap Stam wordt komende zomer definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. De PEC Zwolle-coach heeft woensdag voor twee jaar getekend als opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen vertrekt.

De 46-jarige Stam, die de afgelopen dagen al nadrukkelijk in verband werd gebracht met Feyenoord, is pas sinds januari in dienst bij PEC. Hij volgde daar de ontslagen John van 't Schip op.

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij PEC, maar voor elke ambitieuze trainer geldt dat je er heel serieus over gaat nadenken als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken", zegt Stam op de site van Feyenoord.

"Na goede en open gesprekken met technisch directeur Martin van Geel over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Feyenoord, kwam ik er snel achter dat ik vol voor deze kans wil gaan. Ik ben PEC dankbaar voor het feit dat zij begrip hebben voor mijn ambities en er snel zijn uitgekomen met Feyenoord."

Van Bronckhorst liet eerder dit seizoen weten dat hij na vier jaar en vijf prijzen toe is aan een nieuwe uitdaging. Feyenoord zag aanvankelijk in Dick Advocaat de ideale opvolger, maar de trainer van FC Utrecht bedankte voor de eer.

Jaap Stam langs de lijn als trainer van PEC Zwolle tijdens het uitduel met ADO Den Haag van vorige maand. (Foto: ProShots)

Stam begon trainersloopbaan in 2009

Stam kwam als speler uit voor onder meer PSV, Manchester United, Lazio, AC Milan, Ajax en Oranje (66 interlands). Hij begon zijn trainersloopbaan in 2009 bij PEC als interim-coach en later als assistent-trainer.

De oud-topverdediger werkte vervolgens bij Ajax als assistent van het eerste elftal en als hoofdcoach van de beloftenploeg, waarna hij in 2016 bij het Engelse Reading aan de slag ging. De Championship-club ontsloeg hem vorig jaar.

In de winterstop van dit seizoen tekende Stam tot medio 2020 bij een zwalkend PEC, waar hij lijfsbehoud in de Eredivisie als doel heeft. De Zwollenaren staan als nummer vijftien gevaarlijk dicht bij de degradatieplaatsen.

Spelersloopbaan Jaap Stam 1992-1993: FC Zwolle

1993-1995: SC Cambuur

1995-1996: Willem II

1996-1998: PSV

1998-2001: Manchester United

2001-2004: Lazio

2004-2006: AC Milan

2006-2007: Ajax

1996-2004: Nederlands elftal

Van Geel: 'Met Stam komt er echt iemand binnen'

Feyenoord-directeur Van Geel prijst zich gelukkig met de komst van Stam. "We kennen elkaar al heel lang, dus we weten bij Feyenoord wie we binnenhalen. Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen", zegt hij.

"Jaap is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer. Logisch dus dat ik zeer blij ben dat we met de medewerking van PEC hem nu al hebben kunnen vastleggen voor de komende seizoenen."

Stam moet Feyenoord nieuwe successen bezorgen na een mislukt seizoen, dat nog werd begonnen met winst van de Johan Cruijff Schaal. In zowel Europa als de TOTO KNVB Beker volgde vroegtijdige uitschakeling en de landstitel is ook uit zicht.

