De KNVB onderzoekt de mogelijkheid om Ajax ook voor de kwartfinales van de Champions League extra rust te geven. De voetbalbond deed dat onlangs al in aanloop naar de return tegen Real Madrid in de achtste finales van het miljoenenbal.

Het duel tussen Ajax en PEC Zwolle had eigenlijk afgelopen zaterdag gespeeld moeten worden, maar werd met het oog op Real Madrid-Ajax van dinsdag verplaatst naar woensdag 13 maart.

De maatregel van de KNVB stuitte op verzet van PEC en Ajax' concurrent PSV. PEC stapte naar de arbitragecommissie, maar die achtte zich niet bevoegd om iets over de verplaatsing van de wedstrijd te zeggen.

De KNVB vindt het eventueel verschuiven van wedstrijden in aanloop naar Europese duels in het belang van het Nederlandse voetbal.

Ajax zette Real dinsdag in een sensationeel duel met 1-4 opzij. De Amsterdammers maakten daarmee de 1-2-nederlaag uit de eerste wedstrijd goed en zitten voor het eerst sinds 2003 bij de laatste acht in de Champions League.

Kwartfinales op 9, 10, 16 en 17 april

Ajax-coach Erik ten Hag loofde de KNVB na de wedstrijd in Madrid. "Ze hebben in gesprek met ons besloten ons een vrij weekend te geven. Dat was in het belang van het Nederlandse voetbal en in het belang voor de uitstraling van de Eredivisie", zei hij.

"En zeker ook voor de punten voor de UEFA-ranglijst, want veel Nederlandse clubs spelen voor Europees voetbal. Het uitstel is het waard geweest."

Ajax krijgt op 15 maart te horen wie de tegenstander in de kwartfinales is. De heenwedstrijd is op 9 of 10 april en de return volgt een week later.

In aanloop naar de eerste kwartfinale speelt Ajax op zaterdag 6 april om 19.45 uur uit tegen Willem II in de Eredivisie. Ruim een week later, op zondag 14 april om 16.45 uur, is Excelsior de opponent in de Johan Cruijff ArenA.

