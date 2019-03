Harry Kane is vol lof over het bereiken van de kwartfinales van de Champions League met Tottenham Hotspur. Een 0-1-zege op Borussia Dortmund was dinsdag meer dan genoeg voor de Engelsen.

Kane zorgde met een doelpunt in de tweede helft voor de eindstand in het Signal Iduna Park. De heenwedstrijd op Wembley was al in 3-0 geëindigd voor de 'Spurs'.

"Dit is groots. We hadden het niet makkelijk. Vooral in de eerste helft stonden we behoorlijk onder druk en moesten we alle zeilen bijzetten", aldus Kane, die in de tweede helft een ander Tottenham zag.

"Halverwege zeiden we tegen elkaar dat we iets feller moesten zijn en moesten toeslaan als we een kans zouden krijgen. Gelukkig hebben we dat gedaan."

Tottenham is samen met Ajax zeker van de kwartfinales in de Champions League. In de overige zes achtstefinaleduels moet de beslissing nog vallen.

Pochettino: 'We hebben ons doel bereikt'

Manager Mauricio Pochettino, die woensdag te horen kreeg dat hij in de competitie twee duels is geschorst, was net als spits Kane dolblij met het bereiken van de laatste acht in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

"Ik ben ongelooflijk trots voor de spelers en de supporters. We mogen hier echt van genieten. De inzet was geweldig. We hadden het zwaar, maar we hebben ons doel bereikt", aldus de Argentijn.

"In het eerste half uur hadden we het moeilijk, maar daarna kwamen we er meer uit en na ons doelpunt in de tweede helft was het klaar. We beseften toen dat we in de kwartfinales staan."

Woensdag staan FC Porto-AS Roma en Paris Saint-Germain-Manchester United op het programma in de achtste finales. Volgende week volgen Juventus-Atlético Madrid, Manchester City-Schalke 04, FC Barcelona-Olympique Lyon en Bayern München-Liverpool.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League