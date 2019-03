Ajax heeft door de historische overwinning op Real Madrid (1-4) van dinsdag al ruim 78 miljoen euro verdiend in de Champions League. De Amsterdammers staan voor het eerst in zestien jaar in de kwartfinales.

De zege in Estadio Santiago Bernabéu leidde tot een premie van 2,7 miljoen euro. Door het bereiken van de kwartfinales komt daar nog eens 10,5 miljoen euro bij.

Het bereiken van het hoofdtoernooi van de Champions League leverde Ajax eerder dit seizoen in totaal al bijna 45 miljoen euro op.

Dat bedrag bestaat uit de startpremie, de plek van Ajax op de coëfficiëntenlijst, kaartverkoop voor thuiswedstrijden en televisiegelden.

Door eerdere overwinningen op AEK Athene (twee keer) en Benfica, gelijkspelen tegen Benfica en Bayern München en het bereiken van de knock-outfase mocht Ajax tot dinsdagavond al ruim 20 miljoen euro bijschrijven aan prestatiepremies.

Halvefinaleticket is 12 miljoen euro waard

Mocht Ajax erin slagen om door te dringen tot de halve finales van de Champions League, dan komt er 12 miljoen euro boven op het bedrag dat nu al verdiend is.

Een finaleplek levert een club 15 miljoen euro op en bij winst van het prestigieuze toernooi wordt daar nog eens 7,5 miljoen euro aan toegevoegd.

Tottenham Hotspur is tot dusver de enige club die samen met Ajax zeker is van een plek bij de laatste acht in de Champions League. De loting is volgende week vrijdag en de kwartfinaleduels worden op 9, 10, 16 en 17 april gespeeld.

CL-inkomsten Ajax Prestaties: 33,5 miljoen euro

Coëfficiëntenlijst: 18,8 miljoen euro

Startpremie: 15,25 miljoen euro

Recettes: 8 miljoen euro

Tv-gelden: 2,5 miljoen euro

Totaal: 78,05 miljoen euro

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League