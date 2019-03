Binnen- en buitenlandse media komen loftuitingen tekort voor de historische zege van Ajax bij Real Madrid in de Champions League. De Amsterdammers wonnen dinsdagavond met maar liefst 1-4 in Estadio Santiago Bernabéu en plaatsten zich zo op sensationele wijze voor de kwartfinales van het miljoenenbal.

"Het mirakel van Madrid. Weergaloos Ajax flikt het tegen Real Madrid", kopt De Telegraaf woensdag op de voorpagina. "Alles ging mis voor Real deze avond. In een week waarin de Spaanse recordkampioen uit de nationale beker vloog en eigenlijk al werd uitgeschakeld voor de landstitel, moest de gifbeker tegen Ajax helemaal leeg."

Ajax verloor de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA drie weken geleden met 1-2 en moest daardoor minimaal twee keer scoren in Madrid, maar slaagde daar al binnen achttien minuten in. Hakim Ziyech en David Neres zorgden voor een droomstart, waarna Dusan Tadic er een kwartier na rust ook 0-3 van maakte.

Marco Asensio leek de spanning twintig minuten voor tijd nog enigszins terug te brengen door de marge naar twee te verkleinen, maar Lasse Schöne maakte de sensatie van Ajax compleet door vlak daarna op schitterende wijze raak te schieten uit een vrije trap.

'Kijker 25 jaar terug in tijd geslingerd'

Het AD beschrijft het spel van Ajax in Madrid - waar Real bij vlagen werd weggespeeld - als "meeslepend, extreem goed en zelfverzekerd". "Ajax was in Madrid alles wat dit Europese seizoen zo bijzonder maakt voor de Amsterdamse club. Maar nu ging daar nog een tandje bij. Nee, drie tandjes."

"Alsof de kijker 25 jaar terug in de tijd werd geslingerd. Een tijd waarin Ajax de baas van Europa was en niet Real Madrid. Zag de bravoure waarmee Ajax voetbalde. De concentratie, de gedrevenheid om in één van de mooiste stadions van Europa een prestatie voor de eeuwigheid neer te zetten."

Ook dagbladen Trouw en de Volkskrant benadrukken het historische aspect van de sensationele overwinning van de ploeg van trainer Erik ten Hag. De laatste keer dat Ajax erin slaagde de kwartfinales van de Champions League te bereiken, was immers in het seizoen 2002/2003. PSV was in 2007 de laatste Nederlandse club die zich bij de laatste acht in het miljoenenbal voegde.

"Een avond voor de geschiedenisboeken, van die van de club en zeker ook die van het Nederlandse voetbal: Ajax maakte gisteren het vrijwel onmogelijk geachte waar met een demonstratie van teamkracht en ragfijn voetbal", aldus Trouw.

"Ajax, ploeg van jeugdig elan en sportieve honger, joeg de bedaagde, vermoeide, vormloze en met prijzen overladen prooi Real Madrid uit het toernooi van de verbeelding", schrijft de Volkskrant. "Dat gebeurde op een hallucinerend mooie avond in voetbaltempel Bernabéu, in wat één van de grootste sensaties in de geschiedenis van de Champions League mag heten. Zeker in de historie van Ajax."

Mogelijke opponenten Ajax in kwartfinales (loting op 15 maart) Tottenham Hotspur (al geplaatst)

FC Porto/AS Roma (6 maart)

Paris Saint-Germain/Manchester United (6 maart)

Juventus/Atlético Madrid (12 maart)

Manchester City/Schalke 04 (12 maart)

FC Barcelona/Olympique Lyon (13 maart)

Bayern München/Liverpool (13 maart)

Spaanse media niet mild voor Real Madrid

Ook in de buitenlandse media is er veel bewondering voor de prestatie van Ajax, maar er heerst bovenal ook verbazing over de blamage van Real. Voor de Madrilenen, die de Champions League de afgelopen drie jaar wonnen, betekent de vernederende uitschakeling een nieuwe domper in een al teleurstellend seizoen.

"Ajax heeft geschiedenis geschreven en voor Real Madrid komt er een vernederend einde aan een niet-herhaalbare cyclus", schrijft het Spaanse Marca.

"Deze groep spelers moet geprezen worden voor de geweldige prestaties van de laatste seizoenen, want het waren onvergetelijke jaren. Maar na meer dan duizend dagen is de dominante periode van Real in Europa ten einde gekomen door een jong en energiek Ajax."

Ook Mundo Deportivo komt woorden tekort om de blamage van Real Madrid te beschrijven en prijst Frenkie de Jong, die na dit seizoen de overstap maakt naar FC Barcelona. "Niks, noppes, nada. Dit is een fiasco voor Real. Een geweldig Ajax heeft in Madrid een aardbeving veroorzaakt die zijn weerga niet kent. En dat onder aanvoering van De Jong, die speelde als een routinier en Ajax bij de hand nam."

'Ajax geeft Real een koninklijk pak slaag'

Niet alleen in Spanje is de bewondering groot voor de sensationele stunt van Ajax. Het Franse L'Equipe spreekt op de voorpagina van een schande en ook het Duitse Bild pakt uit met de grootste verrassing van het huidige Champions League-seizoen.

"Een koninklijk pak slaag. Ajax vernedert Real", kopt de Duitse boulevardkrant. "Het wonder op deze Europese avond wordt niet verzorgd door Borussia Dortmund, maar door Ajax in Madrid. Bijna elke aanval van de Amsterdammers was gevaarlijk, met een blamerende 1-4-nederlaag tot gevolg voor de ploeg van Toni Kroos."

De BBC is eveneens weggeblazen door de prestatie van Ajax. De Engelse omroep legt vooral de nadruk op het spel van aanvaller Tadic, die tussen 2014 en 2018 onder contract stond bij Premier League-club Southampton.

"De Tadic van dinsdagavond leek vrijwel niet op de Tadic die hij bij Southampton was. Hij speelde geweldig en kende een moment van genialiteit bij de 0-2 van Neres, die de aanval op schitterende wijze afrondde. Dit sprankelende Ajax heeft Real Madrid met pure kwaliteit volledig verrast."