Jaap Stam wordt zo goed als zeker de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, meldt De Telegraaf woensdag. De 46-jarige Kampenaar heeft met de Rotterdamse club een akkoord bereikt om na dit seizoen de opvolger van Giovanni van Bronckhorst te worden.

Stam is op dit moment nog hoofdtrainer van PEC Zwolle, waar hij in januari de ontslagen John van 't Schip opvolgde. Feyenoord en PEC hebben de overgang van de oud-verdediger nog niet bevestigd.

Stam beschikt in Zwolle nog over een contract tot medio 2020, waardoor Feyenoord een vergoeding voor hem moet betalen. De trainer strijdt met PEC dit seizoen tegen degradatie. De 'Blauwvingers' staan momenteel vijftiende in de Eredivisie met een punt voorsprong op nummer zestien FC Emmen.

Feyenoord is op zoek naar een opvolger voor Van Bronckhorst, die eerder dit seizoen liet weten na vier jaar toe te zijn aan een nieuw avontuur. Dick Advocaat leek de belangrijkste kandidaat, maar de huidige coach van FC Utrecht trok zich terug na "negativisme" rond zijn mogelijke aanstelling.

Stam pas sinds januari werkzaam als hoofdtrainer PEC

Nadat hij zijn spelersloopbaan in 2007 afsloot bij Ajax, begon Stam zijn trainerscarrière in 2009 al bij het toenmalige FC Zwolle. Tussen oktober 2009 en januari 2010 was de 67-voudig international korte tijd interim-coach. Vervolgens was hij drie seizoenen lang assistent-trainer in Zwolle.

Via een rol als assistent-trainer bij Ajax en hoofdcoach van Jong Ajax, kwam Stam in 2016 terecht bij het Engelse Reading. Daar werd hij in 2018 ontslagen wegens tegenvallende resultaten, waarna hij in januari van dit jaar terugkeerde bij PEC Zwolle om het stokje over te nemen van Van 't Schip.

Net als PEC maakt Feyenoord dit seizoen een teleurstellend seizoen door. De Rotterdammers plaatsten zich afgelopen zomer niet voor een Europees hoofdtoernooi, deden al snel niet meer mee in de titelstrijd en werden vorige week door Ajax uitgeschakeld in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

De formatie van Van Bronckhorst vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Voor PEC wacht dan een thuisduel met AZ.

