Ajax-coach Erik ten Hag is bijzonder trots op zijn ploeg na de spectaculaire 1-4-uitzege van zijn ploeg bij Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers poetsten daarmee de 1-2-nederlaag uit de heenwedstrijd weg en plaatsen zich voor de kwartfinales.

"Het zat vrij dicht bij perfectie", complimenteerde Ten Hag zijn ploeg dinsdagavond na afloop van de wedstrijd in Estadio Santiago Bernabéu bij Veronica. "Alles klopte en we hebben dit dik en dik verdiend."

Ajax stond in Madrid al na achttien minuten met 0-2 voor dankzij doelpunten van Hakim Ziyech en David Neres. Na rust breidde Dusan Tadic de marge verder uit en bepaalde Lasse Schöne de eindstand, nadat Marco Asensio voor de 1-3 had gezorgd.

"Wat we vanavond hebben gedaan, is grote klasse", zei de 49-jarige coach. "We hebben vandaag laten zien dat we een hele goede ploeg hebben. Ik heb absoluut genoten van mijn ploeg. Een groot compliment."

"Dusan speelde geweldig in de spits en maakte ook een geweldige goal. Maar ik wil er niet één speler uitlichten. Het was collectief een fantastische prestatie."

'Dit is in het huidige voetbalklimaat zeker historisch'

Ajax overwinterde eerder al voor het eerst in dertien jaar in de Champions League en plaatste zich dankzij de sensationele zege op Real voor het eerst sinds 2003 voor de kwartfinales van het Europese miljoenenbal.

"We maken veel progressie door. Hier moeten we op verdergaan. Dit is historisch, zeker in het huidige voetbalklimaat", aldus Ten Hag. "We gaan ervan genieten, want dat hebben we zeker verdiend."

De Tukker bedankte ook de KNVB voor het verplaatsen van de competitiewedstrijd van Ajax tegen PEC Zwolle om zijn ploeg zo meer rust te geven in de voorbereiding op de return tegen Real.

"Ik moet ook een compliment maken aan de KNVB", vertelde hij. "In het belang van de Eredivisie is dit uitstekend. Het Nederlands voetbal mag Ajax bedanken, want wij halen de punten binnen."

Ten Hag heeft geen voorkeur voor tegenstander in kwartfinales

Op 15 maart gaat Ajax in de kokers tijdens de loting voor de kwartfinales van de Champions League. Ten Hag heeft geen voorkeur voor een tegenstander.

"Voor mij zijn het allemaal grote ploegen. We laten de loting op ons afkomen en gaan ons voorbereiden op een volgende stunt", besloot hij.

