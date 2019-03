Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt was niet compleet verrast met de sensationele 1-4-zege van dinsdag in de return op bezoek bij Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Hij wist dat de Amsterdammers hiertoe in staat waren.

"De meeste mensen vinden dit waarschijnlijk ongelooflijk, maar wij hadden alle vertrouwen in een goede afloop", zei een uitzinnige De Ligt voor de camera van Veronica.

"Real geeft aardig wat ruimte weg. Als je dan durft te voetballen, krijgen ze het lastig, want dat zijn ze niet gewend. Dat hebben wij vandaag fantastisch gedaan. Complimenten voor het team."

Ajax maakte in Madrid de ietwat ongelukkige 1-2-nederlaag van drie weken geleden in de heenwedstrijd in eigen huis goed. De Amsterdammers maakten ook toen al een sterke indruk, maar slaagden er niet in het overwicht uit te drukken in doelpunten.

'We zijn nog niet klaar'

Ajax deed het wat dat betreft in de return een stuk beter. De ploeg van trainer Erik ten Hag stond binnen een uur op een 0-3-voorsprong door Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic en liep na de 1-3 uit naar 1-4 dankzij Lasse Schöne.

"We hebben in de heenwedstrijd laten zien dat we veel kansen kunnen creëren. Het enige wat toen ontbrak waren de doelpunten. Vandaag gingen de eerste twee kansen er gelijk in. Dat is een groot verschil", aldus De Ligt.

"Ik denk dat we op ons best waren. Als ik zie hoe iedereen gestreden heeft, hoe de ballen uit het eigen strafschopgebied werden gekopt, hoe aanvallers meeverdedigden... Als je dat niet doet, dan win je niet van Real."

Ajax mag zich door de stunt tegen Real Madrid opmaken voor de loting van de kwartfinales, die op vrijdag 15 maart wordt gehouden in het Zwitserse Nyon.

"We hebben het in de groepsfase titelfavoriet Bayern lastig gemaakt en schakelen vandaag titelverdediger Real uit. Het bereiken van de kwartfinales is al een hele prestatie, maar we zijn nog niet klaar", besloot De Ligt.