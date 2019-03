Dusan Tadic vindt dat heel Ajax trots mag zijn na de historische zege op Real Madrid (1-4). De Serviër gaf twee assists en schoot op fraaie wijze de 0-3 binnen.

"Ik denk dat dit weleens mijn beste wedstrijd ooit kan zijn geweest", zei de spits na afloop tegen Veronica. "Je speelt tegen de beste club ter wereld. Dan is het extra speciaal als je zo speelt."

De Serviër kreeg vooral applaus voor de manier waarop hij de 0-2 van David Neres voorbereidde. Hij draaide à la Zinédine Zidane met een pirouette weg bij zijn tegenstander en bediende de Braziliaan. Die schoot daarna beheerst raak.

"Ik heb de clips van Zidane misschien wat te vaak gezien", merkte Tadic lachend op. "Hij was altijd mijn favoriet en Real vond ik altijd een prachtige club. Predrag Mijatovic heeft hier ook gespeeld."

'Zorgen dat we mooie dingen blijven doen'

De oud-speler van onder meer FC Twente en FC Groningen erkende dat de sleutel van het succes in de instelling van Ajax lag. "We waren relaxed. En als je dat bent, kun je ook genieten van het spel."

Tadic schoot zelf de 0-3 binnen, al was er lang discussie over of de bal daarvoor de lijn niet had gepasseerd. De arbitrage kon echter niet met zekerheid vaststellen of dat het geval was, waardoor de treffer bleef staan.

"Hiervoor ben ik naar Ajax gekomen", zei Tadic dan ook. "We doen hele mooie dingen. We moeten nu zorgen dat we die blijven doen. Iedereen, de fans, spelers, staf en directie, mag trots zijn op deze prestatie."