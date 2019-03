Tottenham Hotspur heeft zich dinsdagavond probleemloos voor de kwartfinales van de Champions League geplaatst. De Londenaren wonnen de return tegen Borussia Dortmund met 0-1, nadat ze de heenwedstrijd op Wembley al met 3-0 hadden gewonnen.

Harry Kane maakte kort na rust het enige doelpunt van de wedstrijd, die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie.

Met het bereiken van de kwartfinales evenaren de 'Spurs' hun beste prestatie in de Champions League. In het seizoen 2010/11 haalde de Engelse ploeg, destijds met onder anderen Rafael van der Vaart in de gelederen, ook de laatste acht. Daarin was Real Madrid veel te sterk.

Tottenham en Dortmund kwamen elkaar vorig Champions League-seizoen ook al tegen, destijds in de groepsfase. De Duitsers eindigden toen met slechts twee punten als derde in de poule. De Engelsen bereikten als groepswinnaar wél de knock-outfase, maar werden in de achtste finales uitgeschakeld door Juventus.

Lloris ontpopt zich tot uitblinker in eerste helft

In het Signal Iduna Park stond Dortmund voor een vrijwel onmogelijke opgave om een 3-0-achterstand weg te poetsen. De thuisploeg was in de eerste helft weliswaar heer en meester en stapelde kans op kans, maar doelman Hugo Lloris ontpopte zich tot uitblinker.

Zo kwam Marco Reus oog in oog te staan met Lloris, maar hield de Fransman zijn doel schoon. Ook redde hij op pogingen van Mario Götze, Julian Weigl, Jadon Sancho en Paco Alcácer.

Tottenham kwam nauwelijks in de buurt van het doel van Roman Bürki. Het enige gevaar van de bezoekers kwam van de voet van Son Heung-min, maar zijn schot ging naast.

Hugo Lloris met een van zijn reddingen voor Tottenham in de eerste helft. (Foto: VI Images)

Kane brengt Tottenham kort na rust op voorsprong

Vier minuten na rust kwam de huidige nummer drie van de Premier League wel tot scoren. Na een mooie pass door het midden van Moussa Sissoko kwam de bal terecht bij Kane, die Bürki in de kort hoek passeerde.

Als Dortmund nog enigszins geloofde in plaatsing voor de kwartfinales, was het tweeluik daarmee helemaal beslist. Beide ploegen leken het in het vervolg van de tweede helft wel best te vinden en creëerden amper nog kansen.

Christian Pulisic was nog wel dicht bij de gelijkmaker met een kopbal die net over ging. In de slotfase vond Kane opnieuw het net, maar die treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Harry Kane schiet de openingstreffer binnen. (Foto: VI Images)

